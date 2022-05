Luzern Hacker nehmen Verkehrsbetriebe Luzern ins Visier – Ausmass des Cyberangriffs noch unklar Die Verkehrsbetriebe Luzern wurden in der Nacht auf Samstag Opfer eines gezielten Cyberangriffs. Der Busbetrieb ist davon nicht betroffen. Die zuständigen Stellen wurden informiert und der Angriff sowie deren Auswirkungen werden mit Spezialisten analysiert.

Motiv und Auswirkungen noch unklar: Ein «gezielter Cyberangriff» beschäftigt die Verkehrsbetriebe Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Januar 2022)

Bereits am frühen Samstagmorgen wurde PilatusToday und Tele 1 die Information zugespielt, dass die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) offenbar gehackt wurden. Auf Nachfrage bestätigten die Verkehrsbetriebe Luzern wenige Stunden später den Vorfall.

Der Cyberangriff habe sich in der Nacht auf Samstag ereignet, heisst es in einer entsprechenden Medienmitteilung. Man sei Opfer eines «gezielten Cyberangriffs» geworden. Das Ausmass werde nun von der IT-Abteilung analysiert, Spezialisten seien beigezogen worden. Auch die zuständigen Stellen bei Polizei und Bund seien informiert.

Der Busbetrieb ist vom Cyberangriff nicht betroffen, so die VBL weiter. Die Busse würden normal verkehren. Auch die Billettautomaten funktionierten weiterhin. Einzig bei den Abfahrtsanzeigenanzeigen an den Haltestellen würden die Tagesfahrpläne und nicht die Echtzeiten angezeigt. Momentan seien deshalb Verspätungen auf den Anzeigetafeln an den Haltestellen nicht ersichtlich. Weitere Angaben könne man zurzeit nicht machen.