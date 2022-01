Stadt Luzern Mehr gemeinnützige Wohnungen: Gestaltungsplan Hochhüsliweid liegt auf 96 Wohnungen in drei Mehrfamilienhäusern sollen auf der Hochhüsliweid entstehen. Die SBL Wohnbaugenossenschaft Luzern hat nun den Gestaltungsplan vorgelegt.

Die SBL Wohnbaugenossenschaft Luzern plant auf der Hochhüsliweid eine Überbauung. Nun liegt der Gestaltungsplan ab 5. Januar öffentlich auf. Die Siedlung beinhaltet drei Mehrfamilienhäuser mit 96 Wohnungen – bei der Bekanntgabe des Architekturwettbewerb-Siegerprojekts waren es noch 91. Diese kommen auf einem 10'700 Quadratmeter grossen Grundstück zu stehen – angrenzend an die bestehende SBL-Siedlung, mit der die Neubauten ein Ensemble bilden werden. Die Genossenschaft investiert für den Neubau rund 50 Millionen Franken, wie sie am Dienstag mitteilt.

Das Areal auf der Hochhüsliweid, das von der SBL überbaut wird. Corinne Glanzmann (Luzern, 6. Januar 2019)

Von den 96 Wohnungen sind über die Hälfte als Familienwohnungen und Mehrpersonenhaushalte mit viereinhalb oder mehr Zimmern konzipiert. Gemäss Mitteilung soll sich der Mittelstand diesen Wohnraum leisten können. Zudem ist in jedem der drei Häuser eine Clusterwohnung, die Privat- und Gemeinschaftsräume beinhaltet, vorgesehen. Es gibt auch Co-Working-Räume und sogenannte Jokerzimmer, die Bewohnende für Besuche buchen können. In den Erdgeschossen sind Gewerbeflächen mietbar und es ist ein Kindergarten geplant. Der Wohnungsmix sei so ausgerichtet, dass je nach Familien- und Alterssituation im gleichen Quartier eine Wohnung in anderer Grösse gemietet werden könne, heisst es in der Mitteilung.

Nur 50 Prozent der möglichen Parkplätze werden realisiert

Die neuen Häuser werden in Holzbauweise erstellt und auf dem Hanggrundstück versetzt angeordnet. Die Siedlung ist autoarm konzipiert: Es werden nur 50 Prozent der möglichen Parkplätze realisiert. Darüber hinaus entstehen grosse Aussenflächen, die heutige Strasse wird zu einer Begegnungszone und Spielstrasse. Der Gestaltungsplan wurde von der Guignard & Saner Architekten AG erarbeitet.