Luzern: Im August und September wird es nachts laut entlang der Reussthalmauer – und es kommt zu Strassensperrungen

Bauarbeiten an der Reussthalmauer verlangen nächtliche Strassensperrungen

Seit Ende April 2019 werden in Luzern entlang der Kantonsstrasse K 13 Bauarbeiten an der Reussthalmauer ausgeführt (wir berichteten). Damit die dafür nötigen Baukräne errichtet werden können, wird die Strasse am kommenden Montag gesperrt.