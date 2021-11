Luzern Im Altersheim Rosenberg wohnen die Betagten jetzt in Einzelzimmern Das Luzerner Altersheim wurde seit Herbst 2020 umgebaut. Mitte November zogen die Bewohnenden ins frisch sanierte Betagtenzentrum zurück.

Nach einem Jahr Bauzeit ist die Sanierung des Hauses West des Betagtenzentrums Viva Luzern Rosenberg abgeschlossen. Das schreibt Viva Luzern in einer Medienmitteilung. Im Zuge der Sanierung seien sämtliche Zweibettzimmer durch Einzelzimmer ersetzt und mit einem eigenen Badezimmer inklusive Dusche ergänzt worden. Nebst den 51 Zimmern wurden auch die Aufenthaltsräume und Korridore auf drei Stockwerken sowie das öffentliche Restaurant «LaRose» attraktiver gestaltet.

Eines der 51 Einzelzimmer im Betagtenzentrum Rosenberg. Bild: PD

«Mit der Modernisierung reagieren wir auf die sich verändernden Bedürfnisse in der Langzeitpflege», wird Andrea Wanner, Geschäftsführerin von Viva Luzern, in der Mitteilung zitiert. So würden sich heute die Bewohnenden vermehrt eigene vier Wände und eine möglichst grosse Privatsphäre wünschen. Auch seien Einzelzimmer aus medizinischen oder sozialen Gründen immer häufiger erforderlich. Nebst dem privaten Zimmer hat jeder Wohnbereich Räume, in denen das gemeinschaftliche Leben stattfinden kann.

Während der Umbauphase wohnten die Bewohnenden des Hauses West vorübergehend im Haus Diamant des Alterszentrums Eichhof. Mitte November kehrten sie wieder in den Rosenberg zurück. (nke)