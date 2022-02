Stadt Luzern Schlossberg: Im Neubau entsteht ein indisches Restaurant An der Baselstrasse ist «GourmIndia» bereits präsent. Nun soll es mit «Urban Spice» einen Ableger an der Maihofstrasse geben.

Die Bauarbeiten für das Gebäude laufen bereits. Im nun aufliegenden Baugesuch wird jetzt klar, was im Parterre an der Luzerner Maihofstrasse 8 im entstehen soll: «Urban Spice», ein Restaurant mit dem kulinarischen Schwerpunkt auf der indischen Küche. Es soll im Herbst 2022 eröffnet werden. «Urban Spice» ist eine Marke der GourmIndia Services AG, die auch die Mieterin des gesamten Gebäudes ist.

Das Restaurant am Schlossberg soll klein aber fein sein. «Es soll ein Ort kreiert werden, der modernes Design mit orientalischen Rhythmus vereint», heisst es im Betriebskonzept. In Luzern betreibt das Unternehmen bereits das Restaurant GourmIndia an der Baselstrasse 31. Für den Ableger an der Maihofstrasse sind 40 Innen- und etwa 20 Aussenplätze geplant.

Aktuell laufen die Arbeiten für den Holzneubau an der Maihofstrasse 8. Bild: std

Im Parterre des grauen Holzhauses ist das Restaurant geplant. Visualisierung: PD

Damit kommt an die Maihofstrasse ein weiteres indisches Restaurant. Bereits auf indische Küche, vorwiegend auf die südindische, setzt das «Dosa House», früher Restaurant Viktoria, das einige Häuser weiter an der Maihofstrasse 42 zu finden ist. Nach 20 Jahren wurde dort das Konzept geändert. War das Restaurant früher vor allem auf Carreisende ausgerichtet, so setzt es jetzt auf Einzelgäste und auch auf Take-away.

Co-working-space und sieben Tage offen

Take-away sieht auch das Konzept des «Urban Spice» vor. Für einen Lieferservice fehle die Manpower. Für den geplanten Betrieb wird mit sechs Mitarbeitenden in Voll- und Teilzeitpensen gerechnet. Im Baubeschrieb wird weiter festgehalten: «Die Speisekarte umfasst etwa 25 verschiedene Gerichte und es werden insgesamt zirka 100 Gerichte pro Tag frisch hergestellt.» Das Fleisch- und das Vegi-Angebot sollen sich die Waage halten und je 50 Prozent ausmachen.

Der Fokus liegt auf dem Mittagsgeschäft mit einem Business-Menü. «Auf der Abendkarte sollen kleine Gerichte stehen, die sich gut mit Wein und Aperitifs kombinieren lassen», heisst es weiter im Betriebskonzept. Man wolle das GourmIndia an der Baselstrasse nicht konkurrenzieren.

Nebst dem Restaurantbetrieb soll auch die Möglichkeit geboten werden, mit Kaffee und Gipfeli zu arbeiten, also eine Art Co-Working-Space. Geöffnet sein soll das Lokal morgens ab 9 oder 10 Uhr, abends soll es nicht länger offen sein als bis 22 Uhr. An Samstagen und Sonntagen werde das Restaurant ab 17 Uhr öffnen. Dafür sieht das «Urban Spice» ein Apéro-Angebot vor: ein gutes Glas Wein in Kombination mit indischen Tapas.