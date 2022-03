Luzern Kampfflugzeug-Präsentation verpasst? Originalgrosses Modell des F-35 im Verkehrshaus zu bestaunen Wer die Infotage zum Kampfflugzeug F-35A auf dem Flugplatz in Emmen nicht verfolgen konnte, kann sich nun dank eines im Verkehrshaus ausgestellten Modells ein Bild des Jets machen.

Bild: PD

Vom 28. März bis am 3. April 2022 stellt das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern ein Modell des F-35 Kampfjets im originalgetreuen Massstab in der Arena aus. Das teilt das Museum am Montag mit.

Da kommt er angeflogen, der neue Kampfjet der Schweizer Armee. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmen, 18.03.2022)

Der Anflug, die Landung und das Defilee vor den Zuschauern. Video: David von Moos (Emmen, 18. März 2022)

Ausserdem ist in der Halle Luftfahrt aktuell ein Jet der Patrouille Suisse zu bestaunen.

Das Verkehrshaus stellt gelegentlich auch militärische Objekte im Zusammenhang mit der Mobilität oder technischen Innovationen aus. So wurden etwa im Jahr 2010 im Rahmen einer Sonderausstellung Kampfflugzeug-Modelle des Typs Eurofighter und Gripen gezeigt. 2019 zeigte das Verkehrshaus den F-104 Starfighter (Erstflug 1954). (spe)