Luzern Kanton befürwortet schärfere Massnahmen gegen die Coronapandemie – auch 2G für Restaurants Die Luzerner Regierung spricht sich für eine 2G-Regelung, Fernunterricht an Universitäten und Hochschulen sowie die Homeoffice-Pflicht aus.

Der Bundesrat hat am letzten Freitag eine weitere Verschärfung der Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie vorgeschlagen und den Kantonen zur Konsultation unterbreitet. Ebenfalls in Konsultation ist die nationale Teststrategie nach den Entscheiden des Bundesparlaments. Der Kanton Luzern befürwortet grundsätzlich die vorgeschlagenen Verschärfung der Regeln, wie er am Dienstag mitteilte. Im Details äussert sich die Luzerner Regierung wie folgt zu den einzelnen Massnahmen:

2G-Regel: Der Kanton Luzern spricht sich für die Variante 2G (geimpft oder genesen) für Bereiche mit Möglichkeit für eine Masken- und/oder Sitzpflicht aus – auch für Restaurants.

Fernunterricht: Die Luzerner Regierung ist einverstanden damit, dass an Universitäten und Hochschulen wieder Fernunterricht stattfinden soll.

Homeoffice-Pflicht: Der Kanton Luzern spricht sich für die erneute Homeoffice-Pflicht aus, «soweit dies betrieblich möglich ist».

Private Veranstaltungen: Hinsichtlich der Beschränkungen für private Veranstaltungen drinnen spricht sich der Regierungsrat für eine dringende Empfehlung aus.

Testen: Der Kanton Luzern will eine Beschränkung des aktuell geltenden Testregimes bei der Einreise von geimpften und genesenen Personen in die Schweiz auf neu einen Test, statt wie aktuell zwei. Bei der Einreise in die Schweiz solle ein PCR-Test vorgewiesen werden müssen, da diese zuverlässiger seien als Antigen-Schnelltests.

«Es muss unser aller Ziel sein, eine Teilschliessung oder gar Schliessung von einzelnen Bereichen zu verhindern», wird Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf in der Mitteilung zitiert. (spe)