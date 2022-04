Luzern Kanton richtet auf der Luzerner Allmend weitere 200 Schutzplätze für ukrainische Flüchtlinge ein Täglich werden dem Kanton Luzern 20 bis 50 schutzsuchende ukrainische Flüchtlinge zugewiesen. Es braucht deshalb immer mehr Unterbringungsmöglichkeiten.

Um weitere schutzsuchende Menschen aus der Ukraine unterbringen zu können, bereitet der Kanton Luzern in der Mehrzweckhalle auf der Luzerner Allmend weitere 200 Plätze vor. Das teilte die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen am Freitag mit. Dienststellenleiterin Silvia Bolliger erklärt: «Diese 200 Plätze werden für eine kurzfristige Erstunterbringung benötigt.» Dies ermögliche eine optimale Triage in eine längerfristige Unterbringungslösung, sei dies in kantonalen Strukturen oder bei Privaten.

«Ziel ist, die Aufenthaltsdauer von maximal einer Woche nicht zu überschreiten», so Bolliger. «Wir hoffen, dass wir dank der Mehrzweckhalle Allmend keine weitere Notunterkunft für die Unterbringung von Schutzsuchenden in Betrieb nehmen müssen.» Die neue Unterkunft steht ab dem 15. April 2022 bereit und wird bis auf weiteres in Betrieb sein. Um die Mehrzweckhalle vorzubereiten, stehen die Zivilschutzorganisationen Pilatus und Emme im Einsatz. Die Aufbauarbeiten starten am 4. April.

Dem Kanton Luzern wurden bisher 618 Personen zugewiesen

Die Zahl der schutzsuchenden Menschen aus der Ukraine, die in die Schweiz fliehen, nimmt weiter zu. Mittlerweile haben sich rund 20’500 Personen in den Bundesasylzentren registrieren lassen und den Schutzstatus S beantragt. Dem Kanton Luzern wurden bisher 618 Personen zugewiesen. Davon befinden sich 372 in kantonalen Unterkünften, die weiteren Personen sind privat untergebracht. «Es ist davon auszugehen, dass der Kanton Luzern Unterbringungsmöglichkeiten für rund 2400 Personen zur Verfügung stellen muss», sagt Bolliger. «Die Unterbringungskapazitäten müssen deshalb laufend ausgebaut werden.»

Dem Kanton Luzern werden aktuell täglich zwischen 20 und 50 Personen zugewiesen. An der Libellenstrasse konnte der Kanton Luzern bereits mit dem Aufbau einer grösseren Siedlung von bis zu 80 Wohnungen starten.