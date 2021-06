Pilotversuch Kanton Luzern startet mit Impfungen in zwei Betrieben Um den Grad der Durchimpfung der Bevölkerung zu erhöhen, startet der Kanton Luzern einen Pilotversuch mit zwei Betrieben. In den Firmen Anliker und CPH Gruppe am Standort Perlen können sich Mitarbeitende freiwillig und gratis impfen lassen.

Sowohl die Firma Anliker wie die CPH Gruppe am Standort Perlen (Perlen Papier AG und Perlen Packaging AG) haben in den letzten Wochen Erfahrungen gesammelt beim freiwilligen Testen ihrer Mitarbeitenden auf Covid-19. Jetzt weiten die beiden Unternehmen das Angebot aus und richten jeweils ein betriebsinternes Impfzentrum ein, schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung. Bei Anliker werden sich voraussichtlich 480 Mitarbeitende impfen lassen, bei der CPH Gruppe etwa 170.

«Die Impfung in den Betrieben ist eine weitere Möglichkeit, um die Immunisierung der Bevölkerung zu erhöhen», sagt Regierungsrat Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements des Kantons Luzern. «Ich habe diese Möglichkeit schon früh ins Auge gefasst. Da wir jetzt genügend Impfstoff zur Verfügung haben, können wir dies nun mit zwei Pilotbetrieben umsetzen.»



Vorteile für Arbeiter im Schichtbetrieb und auf Baustellen

Peter Henz, Koordinator des Impfzentrums der CPH Gruppe in Perlen, erklärt: «Wir möchten unseren Mitarbeitenden ein unkompliziertes Angebot machen, um sich impfen zu lassen. Für die Kolleginnen und Kollegen im Schichtbetrieb ist es nicht einfach, einen Impftermin bei einer externen Stelle abzumachen.»

Auch für die Baufirma Anliker ist dies der Hauptgrund, um eine betriebsinterne Impfmöglichkeit zu schaffen. «Für unsere Leute auf den Baustellen, verbunden mit den Reisezeiten, ist es umständlich, einen Impftermin in einem Impfzentrum wahrzunehmen», sagt Roland Dubach, CEO Bau&GU der Firma Anliker. Weiter führt er aus: «Auf den Baustellen haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig Kontakt mit Personen aus anderen Firmen. Mit der betriebsinternen Impfung können wir sie vor einer Ansteckung schützen.»

Freiwillige Impfungen

Die Impfungen in den beiden Betrieben starten Ende Woche und sind für die Angestellten freiwillig und gratis. Sie werden von medizinischen Fachpersonen vorgenommen und ärztlich begleitet. Beim Impfstoff handelt es sich um Moderna, ausser bei Auszubildenden zwischen 16 und 18 Jahren, für die Pfizer/BioNTech eingesetzt wird. Die Pilotphase mit den zwei Unternehmen liefere wertvolle Hinweise, nach deren Auswertung entschieden werden kann, ob der Kanton Luzern das betriebliche Impfen im Rahmen des verfügbaren Impfstoffs breit ausrollen kann. (zfo)