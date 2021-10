Luzern Die Kantonalbank schliesst Schalter in der Filiale Emmenbrücke-Sprengi Die Luzerner Kantonalbank schliesst die Kundenhalle der Geschäftsstelle Emmenbrücke-Sprengi per Ende Oktober 2021.

Ab November wird es die Kantonalbank in Emmenbrücke nur noch als Selbstbedienungsbank geben. Die Kundenhalle wird geschlossen. Die Mitarbeitenden werden an anderen Standorten weiterbeschäftigt.

«Zum Teil haben sie ihre neuen Arbeitsplätze in den Geschäftsstellen Emmenbrücke-Seetalplatz oder Rothenburg sowie am Hauptsitz in Luzern bereits bezogen», schreibt die Kantonalbank in einer Mitteilung. Die Schliessung hatte die Bank bereits im Sommer 2019 angekündigt.