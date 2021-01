Luzern Kantonaler Führungsstab appelliert an die Bevölkerung, auf fasnächtliche Aktivitäten zu verzichten Der Führungsstab des Kantons Luzern ruft vor den Ferien das schweizeit geltende Versammlungs- und Veranstaltungsverbot in Erinnerung. Verstösse dagegen können zur Anzeige gebracht werden.

Solche Szenen gibt es dieses Jahr nicht: Die Rasselbandi Horw mit dem Sujet Drachenjäger am letztjährigen Fritschiumzug am Schmutzigen Donnerstag in der Stadt Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 20. Februar 2020)

Die Zahl der Ansteckungen mit dem Covid-19-Virus sei im Kanton Luzern nach wie vor hoch und die Situation im Gesundheitswesen angespannt. Das teilte der Führungsstab des Kantons Luzern am Freitag mittag mit: «In der vergangenen Woche wurden zudem erstmals Ansteckungen mit der britischen Virusmutation nachgewiesen.» Deshalb sei es wichtig, sich an die geltenden Massnahmen zu halten: «Um die Ausbreitung des Virus und seiner Mutationen einzudämmen, hat der Bundesrat Veranstaltungen grundsätzlich verboten und private Treffen auf maximal fünf Personen beschränkt.» Diese Massnahmen gelten seit dem 18. Januar 2021.

«Deshalb ist im Februar 2021 keine eigentliche Fasnacht möglich», schreibt der Kantonale Führungsstab in seiner Medienmitteilung. «Die Bevölkerung ist aufgerufen, Ansteckungsrisiken weiterhin möglichst zu vermeiden. Die Bestimmungen zur Eindämmung der Pandemie sind einzuhalten.» Die Luzerner Polizei werde während den Fasnachtstagen wiederum vermehrt im öffentlichen Raum präsent sein und das vom Bundesrat angeordnete Veranstaltungsverbot im Rahmen der Verhältnismässigkeit kontrollieren. «Personen, die gegen Covid-19-Massnahmen verstossen, können zur Anzeige gebracht werden.»

Der Kantonale Führungsstab bittet in diesem Zusammenhang Gemeinden, die Kenntnis von geplanten Fasnachtsaktivitäten haben, direkt auf die Veranstalter und Vermieter zuzugehen und sie auf die Bestimmungen des Bundes hinzuweisen.

Schutzmaskenpflicht im öffentlichen Raum

An Sonn-, Feier- und Ferientagen könne es in belebten Fussgängerbereichen von Zentren und Dorfkernen, etwa auf Promenaden und Spazierwegen, eng werden, schreibt der Führungsstab weiter. In diesem Fall sei die Maskenpflicht auch im öffentlichen Raum (Strassen, Trottoirs, Parks und Spielplätze) unbedingt zu beachten:

«Überall, wo es so viele Personen hat, dass ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann, muss eine Schutzmaske getragen werden. Dies gilt auch für zufällige Treffen von Freunden und Bekannten im öffentlichen Raum.»

Detaillierte Ausführungen zur Lage in den Luzerner Spitälern hat der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf in der Januarsession des Kantonsrates gemacht. Die wichtigsten Informationen aus seiner Rede sind jetzt als Kurzvideo verfügbar: