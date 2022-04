Luzern Kantonsspital kauft 2000 ausgemusterte Legehennen und macht daraus Burger statt Biogas Das Luzerner Kantonsspital setzt sich gegen Foodwaste ein: aus ausgemusterten Legehennen wird nicht Biogas, sondern etwa Hackbraten oder Burger für Patientinnen und Patienten.

«Aus dem Fleisch der Suppenhühner können beispielsweise Pulled Chicken Burger zubereitet werden», schreibt das Luks auf seiner Website. luks.ch

Seit kurzem besitzt das Luzerner Kantonsspital (Luks) 2000 ausgemusterten Legehennen. Grund: «Statt diese wie üblich zu Biogas zu verarbeiten, wird ihr qualitativ einwandfreies Fleisch genutzt, um in den Spitalküchen feine Menus zu zaubern», schreibt das Spital am Dienstag in einer Mitteilung. Mit der Zweitverwertung der Hühner setze man auf eine nachhaltige Ressourcenverwertung.

Das Kantonsspital kaufte die 2000 Legehennen einem Betrieb ab. Legehennen würden nach einem Arbeitseinsatz von einem Jahr bis maximal 18 Monaten ausgemustert; die Legeleistung der Tiere lasse nach dieser Zeit nach und ein längerer Einsatz als Legehenne wäre nicht wirtschaftlich, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Aus diesem Grund werden die Legehennen üblicherweise in einer Biogasanlage zur Stromproduktion verwendet.

Fleischkäse und Burger statt Biogas

Nicht so mit den nun 2000 vom Spital erworbenen Hühnern: «Ein innovativer Anbieter verarbeitet die Hühner zu Hackbraten, Fleischkäse und Würsten. Die 2000 Hennen liefern rund eine Tonne Fleisch, quasi mit einem ökologischen Fussabdruck zum Nulltarif.» Ebenfalls könnte zum Beispiel Pulled Chicken Burger aus dem Fleisch zubereitet werden.

Die Produkte seien qualitativ hochwertig und kommen in den Restaurants des Luzerner Kantonsspitals auf den Teller und werden auch den Patientinnen und Patienten serviert. «Das sogenannte Suppenhuhn war früher ein breit anerkanntes Produkt», sagt Daniel Gehriger, Leiter Gastronomie/Hotellerie des Luks. Gewisse Vorbehalte bezüglich Qualität hätten dazu geführt, dass das Produkt auf den Tellern verschwunden sei. «Diese Bedenken waren aber unbegründet», so Gehriger. Er freue sich, dass mit der Zweitverwertung der Tiere ein Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet werden könne.

Das Luks hat schon in Vergangenheit Foodwaste-Projekte durchgeführt: So würden seit 2017 jeden Monat sieben Tonnen weniger Essensabfälle entstehen. Nächstes Projekt ist eine CO2-freie Ernährungswoche im kommenden Herbst. In den Restaurants des Luks werden täglich 3500 Menüs zubereitet. (mme)