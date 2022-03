Luzern Kehrtwende: Überparteiliches Komitee und Freidenker-Vereinigung sammeln doch Unterschriften gegen Unterstützung der Vatikan-Kaserne Anfang Februar sagte die SP, sie verzichte auf ein Referendum gegen die finanzielle Unterstützung der neuen Kaserne der Schweizergarde im Vatikan. Nun sammelt sie zusammen mit weiteren Vertretern doch noch Unterschriften.

Ein überparteiliches Gremium will doch noch ein Referendum gegen die finanzielle Unterstützung der Kaserne der Schweizergarde einreichen. Es bleiben drei Wochen, um die notwendigen 3000 Unterschriften zu sammeln.

Der Kanton Luzern will den Neubau einer Kaserne für die Schweizergarde im Vatikan in Rom mit 400'000 Franken unterstützen. Dies hat der Kantonsrat im Januar dieses Jahres entschieden. Gegen diese Spende regte sich schon vorher Widerstand, ein Referendum schien wahrscheinlich. Anfang Februar entschied sich die SP jedoch gegen eine Unterschriftensammlung. Sie verzichte auf ein Referendum, da es an Unterstützung anderer Parteien mangele und die SP mit brennenderen Themen beschäftigt sei, lautete die Begründung.

Nun gibt es einen Zusammenschluss von Organisationen und Personen, die ein überparteiliches Referendum mittragen würden, melden die SP Luzern und die Freidenker-Vereinigung am Dienstag. «Die SP ist sehr froh, dass sich Personen aus fast allen Parteien, sowie von der Organisation Freidenker für dieses Referendum einsetzen», schreibt die Partei. Gemäss der Freidenker-Vereinigung der Schweiz besteht das Komitee aus zwölf Mitgliedern aus acht Luzerner (Jung-)Parteien.

Aus Sicht der SP sprechen mehrere Gründe gegen eine Spende. So verfüge der Vatikan beispielsweise über ein Milliardenvermögen und könnte den Neubau selber finanzieren und eine einseitige Unterstützung einer Religionsgemeinschaft sei staatspolitisch problematisch. Zudem erachtet es SP-Präsident David Roth als absurd, dass der Kanton «zunächst Geld streicht für Menschen die auf Stipendien und Prämienverbilligung angewiesen sind und es nun dem Vatikan schenkt ». (spe)

So soll die neue Kaserne dereinst aussehen: