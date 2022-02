Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Treten jetzt in den Klanghotel-Konzerten in Luzern auf: Musikerinnen und Musiker letztes Jahr in der «Bergsonne» auf der Rigi.

Gütsch, Eventgarten, Kirchen: Eine neue Konzertreihe lädt in Luzern zu Begegnungen mit jungen Musikern ein:

Masken nach Corona, vor der Fasnacht und zu «Carnaval»

Topaktuelle musikalische Vesper: Martin Jäggi reflektiert über das Thema «Masken aufsetzen und fallen lassen» zu Klaviermusik von Schumann («Carnaval» u. a.).

«Messiaens Vögel» unter der Ägide von Konstantin Lifschitz

In einem Klavier-Podium der Musikhochschule Luzern bringen Studenten der Konzertklasse von Konstantin Lifschitz «Messiaens Vögel» zum Klingen.

Stargeigerin Carolin Widmann mit den Cameristi della Scala

Kaum eine Geigerin profiliert sich so breit von der historischen Aufführungspraxis bis hin zu neuer Musik wie Carolin Widmann. Zu hören sein wird das im fünften Violinkonzert von Mozart mit dem Kammerorchester Cameristi della Scala. Diese werden auch in Sinfonien von Mozart (Nr. 33) und Haydn (Nr. 91) von Wilson Hermanto geleitet, der seine Karriere einst unter anderem unter Pierre Boulez an der Lucerne Festival Academy lancierte.

Grooveattacke: The James Brown Tribute Show

Die Supergroup SoulVision Allstars zollt dem «Godfather of Soul» Tribut. Aufbauend auf James Browns Soul- und Funk-Klassikern lässt die achtköpfige J.J. Flueck’s Hausband mit Horn-Section seit 2007 Funk, Soul und Hip-Hop verschmelzen.

Musik und Geschichten mit Doina Balkan Klezmer Quartett

Drei kammermusikalisch erprobte Musiker und ein vielseitiger Jazzbassist, alle mit Leidenschaft für Klezmer- und Balkanmusik, das sind Doina. Im neuen Programm «Rumania» reist Doina durch Rumänien und erreicht die ehemalige Republik Bessarabien.

Das neue Album von Hanreti schon vor dem Release hören

Das Luzerner Indie-Quintett Hanreti veröffentlicht am 11. März ihr neues Konzeptalbum «The Afterdark» (lesen Sie dazu später mehr). Das fünfte Album der Band erzählt die fiktive Geschichte einer Antarktis-Expedition. An der Album-Pre-Listening-Party im Neubad wird auch der Film zum Album vorgeführt.

Musikalische Geschichtenerzähler

Ein «Was wäre wenn»-Mundartliederabend mit Riklin & Schaub.

Nach der Auflösung des Trios Heinz de Specht haben sich die beiden Songwriter und Multiinstrumentalisten Roman Riklin und Daniel Schaub zu Riklin & Schaub zusammengetan. Im Bühnenprogramm «Was wäre wenn – Ein Liederabend im Konjunktiv» singen sie Mundartgeschichten, begleitet von ­E-Gitarre, Cello, Wurlitzer-Piano, Mandoline oder Synthie-Bass; mal mit Drive über den unnötigen Möbelkauf und den unbedingt nötigen 1-Franken-Hotdog danach (so sieht dann auch das Sofa aus), mal gemütlicher über die alte Freundin, die in ihren (Text-)Nachrichten mit Emojis nur so um sich wirft, immer aber mit ganz viel Ironie. (reg)

Literatin zu Gast bei «Die Predigt»

Martina Clavadetscher spricht und diskutiert in Luzern.

«Die Predigt» ist ein sonntäglicher Gedankenaustausch zwischen Sprechenden und der «Gemeinde» der etwas anderen Art. Vertreterinnen und Vertreter aus Kunst, Politik oder Wissenschaft äussern in dieser Reihe ihre Ansichten zu einem selbst gewählten Thema. Anschliessend kann beim Brunch im Kulturhof Hinter Musegg darüber diskutiert werden. In der neuesten Ausgabe ist die Brunner Autorin Martina Clavadetscher zu Gast. Musikalisch begleitet wird sie dabei von Manuel Troller. (sw)