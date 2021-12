Luzern Klinik St.Anna ist voll ausgelastet – Verschiebung von geplanten Eingriffen Die aktuelle Entwicklung in der Covid-Pandemie führt dazu, dass zahlreiche Zentralschweizer Spitäler an ihre Belastungsgrenze stossen. Wie die Hirslanden Klinik St.Anna in Luzern mitteilt, ist sie derzeit voll ausgelastet und stösst infrastrukturell wie personell an ihre Kapazitätsgrenzen.

In der Hirslanden Klinik St.Anna hat die Anzahl Covid-Patientinnen und -Patienten in den letzten Wochen kontinuierlich zugenommen. Aktuell sind zwei Bettenstationen mit Covid-Patientinnen und -Patienten belegt, heisst es in einer Medienmitteilung der Luzerner Privatklinik vom Montag. Auch die Intensivpflegestation sei meistens voll besetzt, frei werdende Kapazitäten würden in kurzer Zeit neu beansprucht. Rund die Hälfte der zertifizierten IPS-Betten sei von Covid-Patientinnen und -Patienten belegt.

Ausnahmslos ungeimpfte Personen auf der Intensivstation

In der Hirslanden Klinik St.Anna liegen mehrheitlich, auf der IPS aktuell sogar ausschliesslich ungeimpfte Personen. Dazu Spitaldirektor Martin Nufer:

«Das ist ein klares Zeichen für den Schutz der Impfung vor schweren Krankheitsverläufen.»

Die allermeisten doppelt geimpften Personen, die sich im St.Anna in Spitalpflege befinden, hätten ein geschwächtes Immunsystem, würden an Vorerkrankungen leiden oder seien in einem hohen Alter. Nufer appelliert einmal mehr an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen: «Impfen mag nach wie vor ein individueller Entscheid sein, aber es geht nicht länger nur darum, für sich selbst eine Infektion in Kauf zu nehmen. In der gegenwärtigen Situation nimmt man als ungeimpfte Person durch das höhere Risiko einer schweren Erkrankung bei immer knapper werdenden Spitalkapazitäten eben auch in Kauf, dass Dritte, die aufgrund einer schweren Krankheit oder eines Unfalls Spitalpflege benötigen, nicht adäquat behandelt werden können.»

Vorbereitung auf die Anwendung des Triagekonzepts

Die rekordhohen Fallzahlen, gepaart mit der tiefen Impfquote und den im Vergleich mit vielen Nachbarländern geringen Einschränkungen des öffentlichen Lebens gäben Grund zur Annahme, dass sich die Situation weiter verschärfe. Die Hirslanden Klinik St.Anna bereite sich wie alle Spitäler darauf vor, das Triagekonzept anwenden zu müssen. Diesbezüglich stünde die Klinik mit den anderen in die Intensivbehandlung von Covid-Patienten involvierten Luzerner Spitälern sowie mit dem Gesundheitsdepartement des Kantons Luzern im Austausch. Die harte Form der Triage, bei der eine Patientin oder ein Patient nicht auf der Intensivstation behandelt werden kann, obwohl dies medizinisch nötig wäre, musste laut Mitteilung in der Klinik St.Anna bisher nicht vorgenommen werden.

Um der Situation entgegenzuwirken, habe die Hirslanden Klinik St.Anna schon im September damit begonnen, geplante Operationen zu verschieben. Dies, weil die Klinik schon im Sommer und Herbst durchgehend stark ausgelastet gewesen sei und für die Jahreszeit untypisch viele schwer kranke Patientinnen und Patienten betreute. Zudem sei absehbar gewesen, dass die Covid-Situation sich zu Beginn des Winters erneut verschärfen würde. Planbare Behandlungen würden laufend eingeschränkt, je nach Entwicklung im Spital. Massgebend sei und bleibe die medizinische Wichtigkeit und Dringlichkeit eines geplanten Eingriffs, die die Klinik in jedem Fall sorgfältig abwäge. (zim)