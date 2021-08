Kanton Luzern Neues Luzerner Museum: Konzept geht in die Vernehmlassung Das Konzept für das geplante «Luzerner Museum für Natur, Geschichte und Gesellschaft» liegt vor. Das Museum will das Publikum in vielfältigen Formen aktiv einbeziehen und mit dem Mobilen Museum im ganzen Kanton Angebote bereitstellen.

Noch ist der Standort für das neue «Luzerner Museum für Natur, Geschichte und Gesellschaft» aus dem Zusammenschluss vom Historischen Museum und Natur-Museum Luzern (Bild) nicht bekannt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Januar 2021)

Da das in der Vernehmlassungsbotschaft vorgelegte Grobkonzept zum geplanten «Luzerner Museum für Natur, Geschichte und Gesellschaft» viele Fragen offen liess, wurde das neue Museumskonzept weiter ausgearbeitet. Der Regierungsrat beurteilt das neue Konzept als innovativ und überzeugend, wie die Staatskanzlei Luzern am Donnerstag mitteilte. Der Regierungsrat habe entschieden, eine Vernehmlassung zum Konzept mit verkürzter Frist durchzuführen.

An der Medienkonferenz vom Donnerstag gab Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwerzmann den Start der Vernehmlassung bekannt, welche vom 26. August bis 7. Oktober dauert. Die Vernehmlassung zum Konzept ergänzt laut Mitteilung jene zur Änderung des Kulturförderungsgesetzes für den Zusammenschluss des Historischen Museums und des Natur-Museums.

Mit dem «Gwundermobil» auf Tour

Als neues Element ist ein Mobiles Museum vorgesehen, das «Gwundermobil»: ein umgebauter Kleinbus oder Transporter mit Anhänger. Dieser werde anfangs mit vier Grundmodulen zu verschiedenen Themen mit Bezug zur lokalen Lebenswelt bestückt und könne auch von Schulen genutzt werden. Das Mobile Museum macht in verschiedenen Gemeinden im Kanton Luzern Halt und kann so auch Menschen erreichen, welche das Museum sonst nicht besuchen würden. Verschiedene weitere innovative Vermittlungsangebote sind auch in der Zentrale geplant. Die Museumssammlungen sollen an einem Ort zusammengeführt werden.