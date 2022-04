Luzern Landeswallfahrt nach Einsiedeln findet am 30. April und 1. Mai statt «Go for Peace » heisst es auf den weissen Stoffbändern, welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Luzerner Landeswallfahrt dieses Jahr tragen. Sie verbinden sich so mit den Menschen, die vor Krieg und Not fliehen müssen.

Geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine, die zurzeit im «Don Bosco» in Beromünster leben, gestalten die weissen Stoffbänder, welche die Pilgerinnen und Pilger dieses Jahr auf der Landeswallfahrt nach Einsiedeln tragen. Bild: PD

Die Luzerner Landeswallfahrt nach Einsiedeln findet nach zwei Jahren Coronaunterbruch am 30. April und 1. Mai wieder statt. Wie es in einer Mitteilung heisst, werden die Teilnehmenden weisse Stoffbänder tragen, auf denen «Go for Peace – Zäme go för de Fride» steht. Sie «verbinden sich so mit den vielen Menschen, die vor Krieg und Not fliehen müssen».

Die Wallfahrt soll «Gelegenheit zur Begegnung sein, unabhängig von Herkunft und Konfessions- oder Religionszugehörigkeit». (fmü)