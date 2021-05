Ausbauprojekt in Luzern-Littau 32,5 Millionen Franken – Cheerstrasse wird um einen Drittel teurer als angenommen Höhere Stützmauern, teurere Bodenhof-Kreuzung und Umleitung der Kanalisation: Für die neue Cheerstrasse beantragt der Luzerner Stadtrat einen zweiten Zusatzkredit von 12,3 Millionen Franken.

(hor) Jetzt ist klar, wie viel die Sanierung und Erweiterung der Cheerstrasse zwischen Littau-Dorf und dem Littauerboden kosten wird: Der Luzerner Stadtrat beantragt beim Grossen Stadtrat einen zweiten Zusatzkredit über 12,3 Millionen Franken. Dies ist dem Bericht und Antrag zu entnehmen, über welchen die Exekutive am Dienstag informiert hat. Damit steigen die Gesamtkosten um über einen Drittel an auf total 32,5 Millionen Franken.

Als Hauptkostentreiber nennt der Stadtrat folgende Punkte: Altlastensanierung. Die neue Strasse führt über ein belastetes Gebiet, Dort wurde von 1940 bis 1972 Bitumen- und Teerprodukte hergestellt. Danach diente das Areal bis 2002 als Tanklager unter anderem für Heizöl.

Anpassungen am Kreisel Bodenhof. Der Kanton verlangt eine Kreuzung mit Ampeln, damit der Verkehrsfluss auf der Kantonsstrasse gewährleistet sei.

neu dimensionierte Stützmauern. Die geotechnischen Annahmen seien 2009 viel zu positiv beurteilt worden.

Umleitung der Kanalisation im Bereich Ober-Bodenhof.

Die Erweiterung der Cheerstrasse, respektive ihre neue Führung über die bereits 2005 erstellte Bahn-Unterführung, ist seit über einem Jahrzehnt geplant – und ebenso lange sorgt das Projekt wegen seiner Kosten für Schlagzeilen. Im Jahr 2009 sagten die Stimmberechtigten der damaligen Gemeinde Littau Ja zu einem Kredit über 13,8 Millionen Franken. Nach der Fusion mit der Stadt Luzern zeigte sich, dass dieser Betrag zu tief angesetzt war. Nötig seien zusätzlich 9 Millionen Franken. Das Stadtparlament strich dann allerdings die geplante Velo-/Fussgänger-Unterführung, so dass nur ein Zusatzkredit über 4,8 Millionen Franken zur Abstimmung kam. Diesen genehmigten die Stimmberechtigten 2017 hauchdünn. Man ging von einem Kostendach von maximal 20 Millionen Franken aus.

Dieser Bahnübergang beim Bahnhof Littau wird mit der neuen Führung der Cheerstrasse aufgehoben. Bild: Roger Grütter

Zwei Jahre später kündigte jedoch ein Kostenvoranschlag an, dass selbst dies nicht reichen wird. Nun war von 23 Millionen Franken die Rede. Der Stadtrat gab daraufhin ein externes Gutachten in Auftrag. Dieser Bericht wurde im vergangenen September veröffentlicht und liess kein gutes Haar an den Behörden. So hatte die Gemeinde Littau den Stimmberechtigten damals vorgegaukelt, sie würden über ein Bauprojekt abstimmen – obwohl es nur ein Vorprojekt mit Kostenungenauigkeit war. Weiter wurden Kosten einfach ausgeblendet, etwa für den Ausbau des Bodenhof-Kreisels.

Fazit des Gutachtens: «Hätte man damals sauber gerechnet, wäre man auf Kosten von 22 bis 28 Millionen Franken gekommen.» Also doppelt so viel wie offiziell erwähnt. Versäumnisse stellte der Bericht auch bei der Stadt Luzern fest: So blieb das Projekt zunächst lange liegen, zudem wurden kaum Reserven eingeplant und Honorare für Planer viel zu tief angesetzt.

Junge Grüne wollen Ausbauprojekt verhindern

Ginge es nach den Jungen Grünen, sollen die 32,5 Millionen Franken ohnehin nicht in das Strassenausbauprojekt, sondern in den Umweltschutz investiert werden. «Bei der Cheerstrasse stehen die Kosten in keiner Weise mehr im Verhältnis zum Nutzen», wird Grossstadtrat Jona Studhalter in einer Mitteilung zitiert. Mit einer Unterführung würde die Strecke für den Autoverkehr nur attraktiver gemacht. Deshalb werden die Jungen Grünen im Stadtparlament den Zusatzkredit ablehnen. Sollte dieser vom Grossen Stadtrat und am 26. September 2021 von den Stimmberechtigten genehmigt werden, rechnet der Stadtrat gemäss Bericht und Antrag mit der Umsetzung des Bauprojekts vom Sommer 2022 bis Frühling 2025.

