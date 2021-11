Luzern-Littau Quartierzentrum statt Schulhaus beim Grenzhof: Planungsabbruch wäre sehr teuer Wenn die Stadt Luzern die städtebauliche Planung im Gebiet Grenzhof/Rönnimoos über den Haufen wirft, würde sie rund 7 Millionen Franken in den Sand setzen, so der Stadtrat.

Das Schulhaus Grenzhof. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. Oktober 2021)

Die Stadt Luzern will bekanntlich das schadstoffbelastete Schulhaus Grenzhof abbrechen und die Schulräume auf den Standort Rönnimoos konzentrieren. Die Planungen seien schon weit fortgeschritten, sodass ein Projektabbruch hohe Kosten von rund 7 Millionen Franken zur Folge hätte. Das schreibt der Stadtrat in seiner Stellungnahme zu einer Interpellation von Grünen, FDP und Mitte, in der die Frage aufgeworfen wird, ob die städtebauliche Planung im Gebiet tatsächlich richtig sei.

Im Betrag sind unter anderem der Projektierungskredit, bereits erstellte Studien, zu erwartende Planungskosten für ein neues Projekt sowie Mehrkosten für das Schulprovisorium Grenzhof wegen zeitlicher Verzögerung einberechnet.

Weiter schreibt der Stadtrat, dass das Fussballfeld beim Grenzhof bleiben soll. Ein neues Feld bei der Anlage Rönnimoos sei städtebaulich kaum realisierbar. Auf dem Grenzhof-Areal plant die Stadt einen Quartiertreffpunkt und unter anderem einen Kindergarten. Wie dicht die Fläche bebaut werden soll, ist noch unklar. (std)