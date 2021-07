Luzern Maik Wisler wechselt zu neuem Radio Energy Luzern Ab dem 16. August moderiert der Radiopilatusmoderator die «Energy Mein Morgen»-Show des neuen Konkurrenten Energy.

Maik Wisler war 16 Jahre lang das Aushängeschild von Radio Pilatus. Bild: PD

Am 16. August geht der neue Zentralschweizer Privatradiosender Energy Luzern auf Sendung - und mit ihm Maik Wisler, das bisherige Aushängeschild von Radio Pilatus. Bei Energy wird der gebürtige Luzerner wiederum eine Morgenshow moderieren, und zwar «Energy Mein Morgen», wie es in einer Medienmitteilung des Unternehmens heisst.

Wisler war während 16 Jahren das Aushängeschild der Morgenshow von Radio Pilatus. Nun freut er sich auf eine neue Herausforderung: «Ich bin top motiviert und überzeugt, dass Energy Luzern viel frischen Wind in die Zentralschweiz bringen wird. Und ich bin natürlich extrem stolz darauf, zusammen mit meinem Morgenshowteam von Anfang an und bei der Lancierung des neuen Radiosenders dabei sein zu dürfen», wird er in der Mitteilung zitiert.

Wisler war «absoluter Wunschkandidat»

2004 hatte Maik Wisler als Praktikant bei Radio Energy Zürich seine Laufbahn begonnen. Durch diese Vergangenheit und seine Verbundenheit und Bekanntheit in der Zentralschweiz sei er der «absolute Wunschkandidat für die Moderation der Morgenshow auf Energy Luzern», schreibt das Unternehmen weiter.

Mike Wislers Show «Energy Mein Morgen» läuft jeweils von Montag bis Freitag von 5 bis 10 Uhr. Start von Radio Energy ist der 16. August. Das Studio befindet sich an der Hofstrasse 2 in der Stadt Luzern. (zgc)