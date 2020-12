Luzern Markus Hongler soll neu Luzerner Kantonalbank präsidieren Der Verwaltungsrat der Luzerner Kantonbalbank (LUKB) steht vor Veränderungen: Verwaltungsratspräsidentin Doris Russi Schurter stellt sich an der Generalversammlung vom 19. April 2021 nicht mehr zur Wiederwahl. Ihr Nachfolger soll der Direktor der Mobiliar Versicherungen, Markus Hongler, werden.

Mobiliar-CEO Markus Hongler soll künftig den Verwaltungsrat der Luzerner Kantonalbank (LUKB) präsidieren. Bild: PD

(sda/awp) Dies beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, wie die LUKB am Donnerstag mitteilte. Der 1957 geborene und aus dem Kanton Luzern stammende Hongler ist seit 2018 Mitglied im LUKB-Verwaltungsrat und wohnt in Zürich. Er werde per Ende 2020 seine CEO-Funktion bei der Versicherungsgruppe Mobiliar aufgeben und sich fortan auf strategische Mandate konzentrieren, hiess es in der Mitteilung. Die abtretende VR-Präsidentin Doris Russi Schurter ist seit 2010 Mitglied LUKB-Verwaltungsrats und präsidiert diesen seit 2017. In der Mitteilung begründet sie ihren Rücktritt wie folgt: «Die LUKB hat ihre Strategieperiode 2016 bis 2020 abgeschlossen und dabei alle Ziele erreicht oder übertroffen. Für die kommende Strategieperiode 2021 bis 2025 sind die Weichen ebenfalls gestellt. Damit ist für mich nach elfjähriger Tätigkeit im Verwaltungsrat der LUKB der geeignete Zeitpunkt gekommen, um das VR-Präsidium in neue Hände zu geben.»

Bis zur Generalversammlung 2022 soll Josef Felder Vizepräsident des LUKB-Verwaltungsrats bleiben. Dann soll er von Martha Scheiber abgelöst werden. Scheiber ist seit 2014 Verwaltungsrätin der LUKB.

Darüber hinaus schlage der Verwaltungsrat der Generalversammlung 2021 die Neuwahl der Anwältin Nicole Willimann Vyskocil und des Bankexperten Roger Studer in das Gremium vor. Alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrates der LUKB stellten sich 2021 wiederum zur Wahl für eine Amtsdauer von einem Jahr, teilte die Bank mit.

Mit den beantragten personellen Mutationen wird der Verwaltungsrat der LUKB neu aus neun Personen bestehen. Die Statuten sieht sieben bis neun Mitglieder vor.