Reportage aus Luzern Maskentragen auf Restaurant-Terrassen: «Wenn viel los ist, hat unser Personal keine Chance» Restaurants und Bars dürfen in ihren Aussenbereichen wieder zum Essen und Trinken laden. Das Angebot ist beliebt – gerade bei sonnigem Wetter. Unser Augenschein zeigt: Auch wer nicht konsumiert, lässt die Maske meistens unten.

Eigentlich darf man die Maske nur beim Essen oder Trinken ablegen – so wie hier Tobias Bachmann in der Max Bar in Luzern. Bilder: Dominik Wunderli (Luzern, 23. April 2021)

Seit dieser Woche dürfen Restaurants und Bars ihre Aussenbereiche wieder betreiben. Während das schöne Wetter viele Gäste anlockt, haben die Gastronomen das Umsetzen der Schutzmassnahmen als schwierig erlebt. Beispielsweise müsste eigentlich jederzeit eine Maske getragen werden – diese darf nur beim Einnehmen von Speisen und Getränken abgenommen werden.

Doch wie erleben die Gäste die neue Restaurant-Realität? Tobias Bachmann und Carina Hampele haben sich ein sonniges Plätzchen im Aussenbereich der Luzerner Max Bar ausgesucht, um noch schnell etwas zu Mittag zu essen. Obwohl sie noch auf ihre Bestellung warten, tragen beide keine Maske – wie auch die meisten anderen sitzenden Gäste. «Nicht vorbildlich, ich weiss», meint Bachmann als er sich, darauf angesprochen, die Maske übers Gesicht zieht. Diese zu tragen, sei natürlich wichtig.

«Andererseits scheint es mir aber auch unrealistisch, davon auszugehen, dass Gäste sich immer an diese Regel halten.»

Carina Hampele ergänzt: «Dass das Personal regelmässig kontrolliert, ob alle Gäste immer die Maske tragen, kann ich mir nicht vorstellen.» Die beiden Freunde sind selber in der Gastronomie tätig und wissen deshalb: «Wenn es gut läuft, hat das Personal wenig Zeit, sich auch noch immer um die Masken der Gäste zu kümmern.»

Ständiges Maskentragen erweist sich als illusorisch

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Bellini Giardino im Vögeligärtli. Sobald die Gäste einmal sitzen, ziehen sie ihre Masken meist auch gleich aus. Die langjährigen Freundinnen Sandra Meyer-Peyer und Phurpu Phari haben sich hier zum Mittagessen verabredet – wegen Corona ist es das erste Mal seit Monaten, dass sie sich treffen. «Es ist einfach wunderschön, meine Freundin wieder einmal zu sehen», freut sich Meyer-Peyer. Lange Gespräche via Telefon oder Zoom seien nicht so ihr Ding, so die beiden. «Umso wichtiger ist uns deshalb, dass wir uns wieder richtig treffen können.»

Die Schutzmaske würde dabei natürlich etwas stören, weshalb auch die beiden im Vögeligärtli keine tragen. «Sonst tragen wir natürlich immer eine Maske», erklärt Phari. Gerade im ÖV würden die beiden darauf nicht verzichten wollen.

«Aber hier draussen ist die Gefahr einer Ansteckung ja viel geringer. Und sich endlich mal wieder vis-à-vis zu begegnen ist einfach unglaublich befreiend!»

Und wenn das Personal sie um das Maskentragen bitten würde? «Selbstverständlich würden wir das befolgen», so die beiden. Sonderlich bequem seien die Masken, gerade in der Sonne, zwar nicht. «Aber wir möchten uns natürlich an die Regeln halten.»

Sandra Meyer-Peyer im Aussenbereich des Restaurants Bellini.

Maskentragen als Beitrag zur Virusbekämpfung

Auch im Aussenbereich des Restaurants Helvetia am Helvetiaplatz erfreuen sich zahlreiche Gäste dem sonnigen Wetter. «Der Betrieb läuft gerade sehr gut», bestätigt Geschäftsführerin Corina Geiser. «Wir sind sehr froh, dass wir unser ‹Helvetiagärtli› wieder öffnen konnten.» Auch bei den Gästen sei die Stimmung gut – wenn auch nicht euphorisch, wie nach dem ersten Shutdown. «Es wirkt so, als wäre da nie etwas gewesen», findet Geiser.

Durchgehend Maske getragen wird aber auch im «Helvetiagärtli» nicht wirklich. Geiser erklärt:

«Wenn so viel los ist wie jetzt, hat unser Personal keine Chance, die Gäste konstant zum Maskentragen aufzufordern. Das ist schlicht nicht realistisch.»

Umso konsequenter sei dafür das Personal, wenn es um das Maskentragen gehe. Zudem schaue man darauf, dass sich die Gäste via Mindful-App jeweils registrieren, so wie es der Bund vorgegeben hat. «Aber auch das können wir nicht immer kontrollieren. Wir machen Stichproben.»

Maja Müller (links) und Arnhild Walz-Rasilier werden im Helvetiagärtli von Geschäftsführerin Corina Geiser bedient. Die beiden nehmen ihre Masken nur zum Essen und Trinken ab.

Tatsächlich begegnen wir im «Helvetiagärtli» aber noch zwei Frauen, die eine Maske tragen – obwohl sie Kaffee vor sich stehen haben. «Das ist unser kleiner Beitrag zur Pandemiebekämpfung. Wir wollen ja schliesslich alle wieder freier werden!», sagt Maja Müller. Man befinde sich im Kampf gegen das Virus auf der Zielgerade. «Wir wollen andere und uns schützen», ergänzt ihre Freundin Arnhild Walz-Rasilier. Eine Maske zu tragen, sei dafür ein kleines Opfer. Sie fügt an:

«Wir sind es uns ja mittlerweile gewöhnt!»

Markus vom Bistro Krienbrüggli freut sich, wieder Gäste bedienen zu dürfen: «Die Leute sind mega happy, wieder bei uns zu sein», so der Geschäftsführer. Die Stimmung sei ausgelassen, und auch das Maskentragen funktioniere gut. «Natürlich müssen wir ab und zu Gäste darauf hinweisen. Aber es klappt viel besser als nach dem ersten Shutdown. Und Polizei spielen wollen wir auch nicht.» Auch die Registrierung via App funktioniere. «Solange das Wetter gut ist, läuft es auch für uns gut.»

Generelle Maskenpflicht in Luzern aktuell kein Thema In belebten Fussgängerbereichen und überall dort, wo der erforderliche Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, gilt Maskenpflicht. «Dies gilt auch, wenn Sie Freunde und Bekannte unterwegs treffen und den Abstand nicht einhalten können», hält dazu der Bund fest. Einige Städte in der Schweiz, im Tessin etwa Lugano und Ascona, sind einen Schritt weiter gegangen und haben in klar definierten Zonen im Zentrum eine generelle Maskenpflicht verfügt. In Luzern sei dies zurzeit kein Thema, sagt Armida Raffeiner, Stabschefin der Stadtluzerner Sozial- und Sicherheitsdirektion. «Wir beobachten die Lage aber laufend, nach der Öffnung der Aussenterrassen von Restaurants und angesichts der vielen Menschen, die bei warmem Frühlingswetter in der Stadt unterwegs sind, ist eine neue Situation eingetreten.» In den Einkaufsläden hätten sich die Coronaregeln eingespielt, sagt Raffeiner: «Sobald die Leute einen Laden betreten, ziehen sie ihre Maske an.» Sie ist überzeugt, dass dies auch bei Restaurants möglich ist: «Bevor ich die Terrasse betrete, ziehe ich die Maske an und nehme sie nur während dem Essen ab.» (hb)