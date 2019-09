«Bauen+Wohnen» in der Messe Luzern beginnt dauert vom 19. bis 22. September. Die Messe mit rund 250 Ausstellern zeigt Innovationen und bietet Beratungen rund ums Eigenheim. Täglich gibt es zudem Fachvorträge. Am Donnerstag ist der Eintritt gratis, ansonsten kostet er 12 Franken. Geöffnet ist die Messe am Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr, am Wochenende von 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen: www.bautrends.ch/messe-luzern