Luzern Mehr Freiräume und gemeinnützige Wohnungen: Stadt Luzern will Quartier Basel-/Bernstrasse aufwerten Auf dem freiwerdenden Areal des Grenzschulhauses soll ein öffentlicher Park entstehen. Auch das Gebiet Dammgärtli/Reussinsel soll aufgewertet werden. Der Stadtrat ruft die Bevölkerung zur Mitwirkung auf.

Hier, auf dem frei werdenden Areal des Grenzhof-Schulhauses, soll ein öffentlicher Park entstehen. Stadt Luzern, Illustration Eckhaus SG

Luzerns Stadtrat möchte das Quartier rund um die Basel- und Bernstrasse in den kommenden Jahren aufwerten. Sowohl im Gebiet Grenzhof als auch auf der Reussinsel bei der St.-Karli-Brücke sollen gemeinnützige Wohnungen und zusätzliche Freiräume zur Nutzung für die Quartierbevölkerung entstehen. Für beide Planungen starten Partizipationsprozesse, die bis Ende November 2021 dauern. Das teilte der Stadtrat am Freitag mit.

Der Innenhof des Grenzhofschulhauses soll zu einem attraktiven öffentlichen Park aufgewertet werden. Das Schulgebäude hinten wird abgerissen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. Oktober 2021)

Attraktive Freiräume auf dem Grenzhof-Areal

Seit Februar 2020 werden die Kinder des Schulhauses Grenzhof in einem Provisorium unterrichtet. Die beiden bestehenden Pavillons können wegen der Schadstoffbelastung nicht mehr als Schulraum genutzt werden. Geplant ist, dass die Kinder ins Schulhaus Rönnimoos umziehen, wenn die Sanierung und Erweiterung der dortigen Schulanlage abgeschlossen ist. Nachdem das Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons die Unterschutzstellung der Schulanlage aufgehoben hat, kann das Areal neu genutzt werden.

«Ziel ist, den heutigen Charakter des Gebiets mit den unterschiedlichen Freiräumen bestmöglich in ein künftiges Konzept zu überführen», sagte Baudirektorin Manuela Jost an einer Medienkonferenz. Die Stadt lässt deshalb eine Studie erarbeiten. Sie soll bis im Frühling 2022 abgeschlossen werden und als Grundlage für eine Anpassung der Bau- und Zonenordnung sowie für eine Baurechtsausschreibung an gemeinnützige Bauträger dienen.

Voraussichtlich über 100 gemeinnützige Wohnungen

Zwischenergebnisse der Studie zeigen, dass auf dem ehemaligen Schulareal und den unbebauten Flächen Richtung Schulhaus Rönnimoos voraussichtlich über 100 gemeinnützige Wohnungen möglich sind. Die Erschliessung des Gebiets soll durch eine zentrale Tiefgarage unter dem Fussballfeld sowie durch eine neue Wegverbindung für Fussgängerinnen, Fussgänger und Velos quer durch das Gebiet ergänzt werden.

Für die Weiterentwicklung des Gebiets Grenzhof stehen zwei Szenarien im Vordergrund. Beide sehen vor, die beiden Pavillons und die Turnhalle zurückzubauen und durch zwei oder drei Neubauten für Wohnungen und Quartiernutzungen zu ersetzen. Zudem soll ein attraktiver öffentlicher Park entstehen. Die Szenarien unterscheiden sich in der Lage und Ausgestaltung des Freiraums. Bei der Variante «Park in der ehemaligen Schulanlage» würde der Park dort errichtet, wo heute der Pavillon 2 steht. Weil deshalb nur zwei Neubauten möglich wären, würde entlang der Hangkante zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Bei der Variante «Park am Wald» würden alle drei Gebäude durch Neubauten ersetzt. Der Park würde Richtung Wald realisiert werden. Welche Variante weiterverfolgt wird, ist noch nicht entschieden.

Reussinsel: Drei ältere Gebäude sollen abgerissen werden

Die drei Zeilenhäuser auf der Reussinsel sollen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Die drei länglichen Gebäude sind 78 Jahre alt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. Oktober 2021)

Ein Herzstück des Entwicklungskonzepts Basel- und Bernstrasse, das der Stadtrat 2020 erarbeiten liess, ist auch der Raum nördlich und südlich der St.-Karli-Brücke. «Am nördlichen Brückenkopf mit dem Areal der Emmi AG und der St.-Karli-Kirche sind Verdichtungen und Aufwertungen möglich», erklärt Stadträtin Jost. Für den südlichen Brückenkopf wurden drei städtebauliche Varianten entwickelt. Im Fokus stehen dabei das Dammgärtli und auf der gegenüberliegenden Strassenseite die drei aus dem Jahr 1943 stammenden Zeilenhäuser der Baugenossenschaft Reussinsel mit insgesamt zwölf Wohnungen. Diese sollen abgerissen und durch Neubauten mit rund 30 Wohnungen ersetzt werden. Das sieht die städtische Wohnraumpolitik seit längerem vor.

Eine mögliche Variante: Die drei heutigen Gebäude auf der Reussinsel sind in dieser Planskizze bereits abgerissen, am Rand des Dammgärtlis steht ein neues Gebäude, die grosse Eiche bleibt erhalten. Stadt Luzern, Illustration Hosoya Schäfer Architects

Das Grundstück, auf dem die drei länglichen Gebäude stehen, gehört der Stadt. Der Baurechtsvertrag mit der Baugenossenschaft Reussinsel läuft Ende 2023 aus. «Der Stadtrat sieht hier ein Verdichtungspotenzial für den gemeinnützigen Wohnungsbau», so Jost.

Gleichzeitig bestehe auf dem städtischen Grundstück auch die Chance, einen neuen Frei- und Aufenthaltsraum entlang der Reuss zu realisieren, so Jost: «Aus Sicht des Stadtrates ist die Realisierung eines qualitätsvollen Freiraums für das Quartier Basel- und Bernstrasse von hoher Wichtigkeit, da es mit Freiraum unterversorgt ist, eine hohe Bebauungsdichte hat und viele Familien hier leben.» Der neue Freiraum würde aber nicht nur für das Quartier, sondern für die ganze Stadt einen Mehrwert generieren.

Dammgärtli: Nutzung bleibt unverändert

Auf dem Areal des Dammgärtlis plant der Stadtrat vorerst keine andere Nutzung als heute vor. «Das Dammgärtli mit der grossen Eiche – ihr Alter wird auf 130 bis 170 Jahre geschätzt – hat für das gesamte Quartier eine zentrale Funktion», betonte Jost. «Die Freiraumqualität soll auch in Zukunft erhalten bleiben.» Deshalb hat der Stadtrat Einsprache beim Bundesamt für Strasse (Astra) gegen den geplanten Zugangsschacht für den Bypass eingereicht. Die Eiche würde diesem zum Opfer fallen. Auch mit dem Erhalt der Eiche wäre auf dem Dammgärtli ein Nebau möglich, in dem die zwölf wegfallenden gemeinnützigen Wohnungen auf der Reussinsel ersetzt werden könnten, betonte Manuela Jost.

Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung

Der Stadt will in einem nächsten Schritt die Meinung der Quartierbevölkerung einholen. Am Samstag, 30. Oktober, von 10.30 bis 12 Uhr, findet ein Spaziergang über das Grenzhof-Areal statt. Treffpunkt ist beim Eingang der Turnhalle der Schulanlage Grenzhof. Am Donnerstag, 9.November, um 18 Uhr, lädt der Stadtrat zu einem Workshop in den Pfarreisaal St. Karl ein. Dabei geht es um die städtebauliche Entwicklung im Gebiet Reussinsel/Dammgärtli.