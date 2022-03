Luzern Schopf im Ibach stand in Flammen – mehrere Gasflaschen detoniert Am Donnerstagabend hat es im Gebiet Ibach geknallt und mehrere Feuerwehrfahrzeuge rauschten mit Sirenengeheul zum Einsatz. Grund dafür war ein Brand in einem Schopf.

«Ein frei stehender Schopf stand in Vollbrand. Dabei kam es zu Explosionen von Gasflaschen, was auch in der Umgebung zu hören war», erklärt Hauptmann Markus Portmann von der Feuerwehr Stadt Luzern am Donnerstagabend. Verletzte gab es keine.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Gebäude verhindern. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht, es finden noch Nachlöscharbeiten statt.

Die Feuerwehr Stadt Luzern erhielt gemäss Portmann den Alarm eines Brandes gegen 19.10 Uhr von der Einsatzleitzentrale der Luzerner Polizei. Daraufhin rückten die Pikettgruppe und die Berufsfeuerwehr mit rund 20 Einsatzkräften aus. «Als der erste Offizier vor Ort einen massiven Brand antraf und Detonationen hörte, löste er Grossalarm aus», so Portmann. Insgesamt standen rund 40 Feuerwehrleute mit 10 Fahrzeugen im Einsatz.

Was sich alles im Schopf befand, ist noch unklar. Die Luzerner Polizei untersucht die Brandursache.