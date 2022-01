Luzern «Minus fünf Sterne»: Frau schreibt miese Bewertung über Anwaltskanzlei – ihr Fall landet vor dem Bundesgericht Die Online-Bewertung über ihren Anwalt wollte eine Frau nur dann löschen, wenn sie das bezahlte Honorar zurückerhält. In den Augen des Kantonsgerichts war dies eine Drohung – das Bundesgericht spricht dagegen von einem Angebot zur Konfliktlösung.

«Minus fünf Sterne»: Mit diesen Worten beginnt die Bewertung über eine Stadtluzerner Anwaltskanzlei, die im Internet zu lesen ist. Die Verfasserin prangert darin das «inkompetente Verhalten» des Chefs an. Er habe die Frist zur Einreichung der Berufung verpasst und gebe die Schuld dafür ihr als Kundin, enerviert sich die Frau. Sie war zuvor in einem Zivilprozess vom Mitinhaber und einem Angestellten der Kanzlei vertreten worden.

Eine Frau war mit der Arbeit ihres Luzerner Anwalts nicht zufrieden. Symbolbild: Getty

Einige Wochen, nachdem sie die Bewertung im Internet publiziert hatte, wandte sich die Frau in einem E-Mail an die Kanzlei. Sie erklärte sich bereit, über die Löschung der «unbequemen» Rezension zu reden, sofern sie das bezahlte Honorar zurückerhalte. Das wurde einem Rechtsanwalt zu viel, der als zweite Person im Firmennamen der Kanzlei aufgeführt ist. Obwohl er selbst nicht mit dem Fall betraut war, reichte er eine Strafanzeige ein. Rund ein Jahr später – im Oktober 2018 – verurteilte die Luzerner Staatsanwaltschaft die Frau wegen Verleumdung und versuchter Nötigung zu einer bedingten Geldstrafe von 5000 Franken sowie einer Busse von 1200 Franken.

An wen war die Kritik gerichtet?

Auf Einsprache der Verurteilten hin sprach das Bezirksgericht Luzern die Frau im Juni 2019 von allen Vorwürfen frei. Über den Entscheid konnte sie sich aber nicht lange freuen. Nachdem der Anwalt Berufung eingelegt hatte, wurde sie vom Kantonsgericht der üblen Nachrede sowie der versuchten Nötigung schuldig gesprochen und zu einer bedingten Geldstrafe von 4000 Franken verurteilt.

Die Frau zog das Urteil weiter ans Bundesgericht, wo sie auf einen vollständigen Freispruch plädierte. In Bezug auf die Verurteilung wegen übler Nachrede betonte die Beschwerdeführerin, dass ihre Bewertung nicht auf den Anwalt bezogen gewesen sei, der sie angezeigt hatte. Sie habe mit ihrer Kritik vielmehr auf die Kanzlei und auf die für sie zuständigen Personen abgezielt. In diesem Punkt erhält sie nun vom Bundesgericht Recht. Die Frau habe nicht wissen können, dass ihre an den «Chef» gerichteten Vorwürfe den zweiten Namensgeber der Kanzlei persönlich in seiner Ehre treffen könnten, obwohl sie nie mit diesem Kontakt hatte, heisst es im Urteil. Folglich habe der Schuldspruch wegen übler Nachrede Bundesrecht verletzt.

Ohne Nachteil keine Nötigung

Auch die Verurteilung wegen versuchter Nötigung wird von den drei Lausanner Richtern aufgehoben. Dieses Vergehen liegt dann vor, wenn jemand eine andere Person durch Gewalt oder Androhung von ernsthaften Nachteilen zwingt, etwas zu tun. Das Kantonsgericht stufte das E-Mail der Beschwerdeführerin als Drohung ein. Das Bundesgericht betont hingegen, dass der Nachteil zum Zeitpunkt des E-Mail-Versands bereits existiert habe, und zwar in der Form der negativen Bewertung im Internet. Die Kanzlei habe folglich keine Verschlechterung der Lage befürchten müssen, für den Fall, dass sie der Frau kein Geld zurückzahlen wollte. «Letztlich handelt es sich bei der Nachricht der Beschwerdeführerin um ein Angebot, um den bestehenden Konflikt zwischen einer Kundin und einem Unternehmen zu lösen», kommt das Bundesgericht zum Schluss.

Als Folge des Urteils müssen der unterlegene Rechtsanwalt und der Kanton Luzern die Beschwerdeführerin mit je 1500 Franken entschädigen.