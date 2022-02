Luzern Mit Bus und Bahn ins bunte Treiben: Das Fasnachts-Abo ist zurück Der Tarifverbund Passepartout und die Transportunternehmen bieten dieses Jahr wieder Fasnacht-Abos an. Während den Fasnachtstagen verkehren zusätzliche Extrazüge.

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind für viele die erste Wahl, um an die Luzerner Fasnacht anzureisen. Pünktlich zu den Lockerungsschritten des Bundes, bieten der Tarifverbund Passepartout und die Transportunternehmen das Fasnachts-Abo an. Das Passepartout Fasnachts-Abo gilt vom Schmutzigen Donnerstag, 24. Februar bis Aschermittwoch, 2. März, wie der Tarifverbund Passpartout in einer Mitteilung schreibt.

Mit dem Fasnachts-Abo können beliebige Zonen im Tarifverbund Passepartout kombiniert werden - Fasnächtlerinnen und Fasnächtler haben freie Fahrt in den gelösten Zonen. Auch das Nachtstern-Angebot und die Nacht-S-Bahnen können innerhalb der gelösten Zonen genutzt werden. In den Nächten vom Schmutzigen Donnerstag, Güdismontag und Güdisdienstag verkehren zusätzliche Nachtstern-Linien und Extrazüge. Der Vorverkauf startet am 17. Februar. Das Fasnachts-Abo ist an allen Passepartout Verkaufsstellen, Kioskverkaufsstellen und an den Chauffeurverkaufsgeräten von Auto AG Rothenburg, Rottal Auto AG und vbl erhältlich. (pl)