Luzern Mit dem Abriss verschwindet auch das Wandbild des Künstlerduos Queenkong Die Kehrrichtverbrennungsanlage Ibach wird rückgebaut. Nun ist auch ein meterhohes Wandbild verschwunden.

(rem) Sie war ein markanter Eckstein der Region Luzern: die Kehrichtverbrennungsanlage Ibach. Im vergangenen Oktober hat ihr Rückbau begonnen – ein 300 Tonnen schweres Gerät frisst sich seither durch den Beton.

Am Donnerstag verschwand auch das meterhohe Wandbild endgültig.

Bild: Patrick Hürlimann (Emmen, 17. Dezember)

Europas grösster Rückbaubagger setzte dem Bild ein Ende.

Das Wandbild wurde 2017 vom Luzerner Künstlerduo Queenkong gemalt. Vero Schmid nahm am Donnerstag persönlich Abschied vom meterhohen Bild:

Die verschönerte Fassade sollte an die Alltagshelden der Real Luzern aufmerksam machen. Ein Gedanke, der hoffentlich auch in Zukunft nachhallt.

49 Jahre KVA Ibach gehen zu Ende

Die Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Ibach wurde 1971 in Betrieb genommen. Zuvor wurden die Siedlungsabfälle der Region in Deponien entsorgt, was die Umwelt stark belastete. Die damaligen Entscheidungsträger bauten die Anlage grösser als ursprünglich geplant. Mit gutem Grund: Denn die KVA musste mehr Kehricht verbrennen als angenommen. Schon 1972 lag die Abfallmenge bei 290 Kilogramm pro Person – das macht in der Region Luzern insgesamt 47'800 Tonnen. 2015 verbrannte die KVA gar 90'000 Tonnen Kehricht, was die Kapazitätsgrenze weit überschritt; gebaut wurde sie für nur 60'000 Tonnen pro Jahr.

Der Betrieb der Anlage wurde 2015 eingestellt. Die Verbrennung von Kehricht erzeugt eine starke Abwärme. Diese wurde während vieler Jahre für die Beheizung des Luzerner Kantonsspitals, des Emmen-Centers sowie weiterer Liegenschaften in der Umgebung genutzt. Die Nachfolgeanlage Renergia in Perlen wurde im Sommer 2015 eingeweiht. Auch sie leitet die Abwärme weiter; nach Emmen, an die Wärmeversorgung im Rontal und an den Papierproduzenten Perlen Papier direkt in der Nachbarschaft.

Eindrücke vom Abriss:

8 Bilder 8 Bilder Erste Mauern der KVA Ibach werden eingerissen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Oktober 2020)

Die KVA Ibach in Archivbildern:

9 Bilder 9 Bilder Der ehemalige Platz des Kranführer in der Kehrrichtverbrennungsanlage im Ibach. (Bild: Boris Bürgisser / Neue LZ)

Bau der KVA «Renergia» in Perlen:

54 Bilder 54 Bilder Sie zündeten am 7. Januar 2015 das Renergia-Feuer (von links): Ruedi Kummer (Gesamtprojektleiter), Franz-Xaver Muheim (Verwaltungsratspräsident Renergia AG), Martin Zumstein (Geschäftsleiter Real) und Jürg Meyer (Initiator der Renergia). (Bild: Boris Bürgisser / Neue LZ)