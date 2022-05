Luzern Neue Buchhandlung im Bahnhof für Literatur- und Kaffeeinteressierte Im Bahnhof Luzern wurde vor wenigen Tagen die neue Buchhandlung von Orell Füssli eröffnet. Neben Büchern und eReadern bietet die Filiale auch heissen Kaffee – und soll so zum neuen Treffpunkt werden.

Die neue Buchhandlung mit integriertem Café. Bild: Orell Füssli

Seit rund einer Woche sieht man wieder hinein – in die neue alte Buchhandlung im Bahnhof Luzern. Mehrere Monate lang wurde die ehemalige Filiale von Buch-Paradies durch Orell Füssli umgebaut und neu gestaltet, aus zwei Ladenflächen wurde eine 220 Quadratmeter grosse Buchhandlung. Neben einem Angebot an Belletristik, Kinder- und Jugendbüchern sowie Sachbüchern werden hier auch eBooks und eReader-Modelle verkauft. Ein besonderer Fokus werde zudem auf regionale Titel gelegt, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Die Filiale soll ausserdem «Treffpunkt und Stammlokal für Literatur- und Kaffeeinteressierte am Bahnhof» werden – dafür wurde ein Café des lokalen Unternehmens Kaffeekranz in die Buchhandlung integriert. Dieser Name ist im Bahnhof Luzern kein unbekannter, in der Unterführung Süd serviert ein Kaffeemobil der Firma jeweils am Morgen heisse Getränke.

Die neue Filiale von Orell Füssli – die erste in der Stadt Luzern und die fünfte in der Zentralschweiz – soll unter anderem durch das neue Café ein «Ort zum Verweilen und Innehalten» werden, wie die Verantwortliche für die Buchhandlung im Bahnhof, Darja Minder, zitiert wird. Und die, die es eilig haben, können ihre Produkte auch online bestellen und auf der Durchreise abholen. (mha)