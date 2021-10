Luzern Neue Chefärztin für Innere Medizin in der Hirslanden Klinik St. Anna Seit dem 1. Oktober leitet Esther Bächli als neue Chefärztin die Klinik für Innere Medizin der Hirslanden Klinik St. Anna. Mit dem Zuzug der erfahrenen Internistin, Intensivmedizinerin und Hämatologin soll die Bedeutung der Inneren Medizin in der Patientenbetreuung in der Privatklinik weiter gestärkt werden.

Esther Bächli. Bild: PD

Esther Bächli ist Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Intensivmedizin und stösst vom Spital Uster zur Klinik St. Anna, wie das Spital am Donnerstag mitteilt. In Uster war sie von 2005 bis 2020 als Chefärztin tätig, zuletzt als Leiterin des Departements Medizinische Disziplinen. Sie ist habilitiert an der Universität Zürich und hat ein Nachdiplomstudium im Bereich Health Care Management an der Universität Bern absolviert.

Wachsende Bedeutung der Inneren Medizin

Martin Nufer, Direktor der Hirslanden Klinik St. Anna, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «In einer älter werdenden Gesellschaft haben wir es immer öfter mit Patientinnen und Patienten zu tun, die an verschiedenen Vorerkrankungen leiden, was die optimale Behandlung und Betreuung komplex und anspruchsvoll macht. Die umfassende internistische Betreuung im stationären Bereich gewinnt deshalb weiter an Bedeutung.» Die Rekrutierung von Esther Bächli trage dazu bei, diesen Bereich nachhaltig zu stärken, sodass die Klinik St. Anna auch in Zukunft medizinische Qualität anbieten könne. (zim)