Luzern Neuer Laden in der Altstadt widmet sich Papier, Stiften, Stempeln, Stickern und vielem mehr Am Weinmarkt 11 in der Luzerner Altstadt setzt «Feines» auf Swissness. Mit Papier und Stift wird die eigene Kreativität angekurbelt.

«Der Anfang war die von Hand gemachte Postkarte, die ich im Blumenladen meiner Mutter verkaufen konnte», erzählt Michèle Nufer. Das war 2016. Heute steht sie in ihrem zweiten Laden am Weinmarkt 11, der am 18. März eröffnet wird, inmitten der Luzerner Altstadt. Da geht es um Papierkram und mehr aus der Schweiz, wie in grossen Lettern über den Schaufenstern steht. Der Laden heisst «Feines», der Onlineshop feinesleben.ch.

Doch zurück ins Jahr 2016. Die Postkarten in Pastellfarben waren mit Tupfen, Streifen oder anderen grafischen Mustern gestaltet. Von der ersten Stunde an war Freundin Steffi Maurer von der Agentur Formend an Michèle Nufers Seite, sie setzt die Ideen grafisch um. Das war damals so und ist es auch noch heute.

Michèle Nufer in ihrem Laden am Weinmarkt 11. Bilder: Nadia Schärli (Luzern, 16. März 2022)

Ideen hat Michèle Nufer viele, die kommen aus dem Alltag. Dabei ist ihr wichtig, dass sich rund um eine Idee kleine Welten erschaffen lassen.

«Ich beginne mit Zeichnen und tauche in eine wohlige Welt ein, das habe ich schon als Kind geliebt.»

Sie macht ein Beispiel mit dem Wort Heissluftballon: «Dieses Wort führt zum Himmel, hat mit Reisen, ja auch mit einem Neuanfang zu tun. So können einzelne grafische Elemente auf einer Karte eine Geschichte erzählen.» Mit der Skizze geht es dann zu Steffi Maurer. Gemeinsam wird die Idee weiterentwickelt, bis das Design für beide stimmig ist. Im Laden sind dann die Eigenprodukte wie Stempel, Stickers, Notiz- oder Geschenkpapier zu finden – Zutaten für Eigenkreationen. «Idee ist es, die eigene Kreativität anzuregen. Wer möchte, kann auch eine fertige Karte kaufen.»

Kartenkreationen mit Sticker und Stempelabdruck.

Schon in Bern viel Kundschaft aus der Zentralschweiz

Farben sind für Michèle Nufer wie Musik: «Ich entwickle mit den Farben eine Atmosphäre.» Und Atmosphäre hat auch «Feines», es gibt viel zu entdecken. Claudia Haussener, die zum Team gehört, berichtet vom Laden in Bern: «Die Menschen bleiben eine Viertelstunde oder länger, sie schauen sich um, verweilen und gehen manchmal auch ohne etwas zu kaufen, aber sie kommen wieder. Wir haben übrigens viele Kundinnen und Kunden aus der Zentralschweiz. Die machen einen Ausflug nach Bern und besuchen uns.» Deshalb war ein zweiter Standort in Luzern ein Wunsch. «Feines» funktioniere so, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sagt Michèle Nufer. Das Ladenlokal und der Mietzins haben sie überzeugt, den Boden für das Luzerner Abenteuer gegeben.

Heute, da fast alles digital funktioniert, haben da Stift und Papier noch Zukunft? «Davon bin ich überzeugt, es gibt immer etwas zu schreiben, etwas mitzuteilen. Wer eine Affinität zu Papier hat, landet automatisch hier oder entdeckt unsere Produkte im Onlineshop», so Michèle Nufer. Im Geschäft am Weinmarkt werden Denise Meyer und Tamara Höltschi die Kundschaft begrüssen. Insgesamt sind für das Familienunternehmen, «Feines» ist eine AG, an die 17 Mitarbeitenden am Werk. Einige mit Festpensen, andere im Stundenlohn. Produziert werde nachhaltig vor allem in der Schweiz und auch in Deutschland.