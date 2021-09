Luzern Neues Netzwerk für Nachhaltigkeit Verschiedene Verbände und Organisationen haben sich zum Nachhaltigkeitsnetzwerk Zentralschweiz (NNZ) zusammengeschlossen.

Der NNZ-Vorstand (von links): Bernd Nilles, Geschäftsleiter Fastenopfer; Stephan Buhofer, Regionalleiter WWF-Sektion Zug; Adrian Derungs, Direktor Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ; Philippe Steiert, Direktor CSEM Regional Centers; Andrea Weber Marin, Vizedirektorin Hochschule Luzern – Technik und Architektur; Yvonne Schärli-Gerig, Vorstandspräsidentin Caritas Luzern (abwesend: Christoph Lang, Geschäftsführer ITZ InnovationsTransfer Zentralschweiz). Bild: PD

Das Nachhaltigkeitsnetzwerk Zentralschweiz (NNZ) will «mit Partnerschaften auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene die Agenda 2030 mit ihren 17 Ziele der nachhaltigen Entwicklung in der Zentralschweiz» fördern, wie einer Medienmitteilung vom Montag zu entnehmen ist. «Eines der Kernziele ist, die Zusammenarbeit zwischen relevanten Akteuren zu fördern, sodass innovative Lösungsansätze weiterentwickelt werden oder Förderprogramme zu Stande kommen», heisst es weiter. Im Vorstand sind verschiedene Organisationen vertreten, unter anderem die Industrieund Handelskammer Zentralschweiz, die Hochschule Luzern, das Fastenopfer, die Caritas sowie der WWF. Unterstützt wird das Netzwerk auch von der Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz. Der offizielle Startanlass des NNZ findet am 12. November im Lukaszentrum in Luzern statt. (dlw)