Luzern Nico van der Heiden tritt als Grossstadtrat zurück – Nachfolgerin wird Marta Lehmann Nico van der Heiden war mehr als zehn Jahre lang im Grossen Stadtrat tätig. Der 42-jährige SP-Politiker will wieder mehr Zeit für seine Familie haben.

Nico van der Heiden Bild: PD

Die parlamentarischen Schwerpunkte von Nico van der Heiden waren die ökologische Nachhaltigkeit und damit eng verbunden die Förderung des Veloverkehrs. In den letzten Monaten war er innerhalb der SP-Fraktion für die städtische Klimastrategie verantwortlich. Nach mehr als 10 Jahren zieht sich der 42-Jährige aus dem Grossen Stadtrat zurück, wie die SP-Fraktion des Grossen Stadtrat Luzern in einer Mitteilung schreibt. «Er möchte damit neuen Kräften Platz machen und wieder mehr Zeit für seine Familie haben», heisst es in der Mitteilung.

Nachfolgerin von Nico van der Heiden im Grossen Stadtrat wird Marta Lehmann. Die 60-Jährige ist Pflegefachfrau, Berufsschullehrerin und Dozentin im Gesundheits- und Sozialwesen. Der Veloverkehr, die Bildung und der Übergang von der Schule ins Berufsleben seien ihr besonders wichtig. (pl)