Luzern Nord Neuer Spielplatz beim Seetalplatz wird eröffnet Das Christliche Zentrum Zollhaus hat an der Zollhausstrasse in Reussbühl einen öffentlichen Spielplatz gebaut. Am kommenden Samstag ist das Eröffnungsfest.

Rund drei Monate hat der Bau gedauert, nun ist er fertig: Der Spielplatz, den das Christliche Zentrum Zollhaus (CZZ) auf seinem Grundstück an der Zollhausstrasse 5 in Reussbühl erstellt hat. Eröffnet wird er am kommenden Samstag, 7. Mai, mit einem Fest: Von 14 bis 18 Uhr gibt es Verpflegung sowie Tanzaufführungen und Darbietungen von Clowns.

Der neue Spielplatz an der Zollhausstrasse. Bild: PD/CZZ

Wie die Freikirche mitteilt, ist auf einer Fläche von 970 Quadratmetern ein «vielseitiger Spielplatz» entstanden, unter anderem mit Rutschbahn, Klettertürmen, Wasserspielen, Sandkasten, Pingpongtisch und Feuerstelle. Die Projektkosten von 200'000 Franken seien vollständig durch zweckgebundene Spenden finanziert worden. Zudem beteiligten sich rund 70 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer am Bau.

Helfer beim Spielplatz-Bau. Bild: PD/CZZ

Das CZZ will mit dem Spielplatz einen aktiven Beitrag zur Entwicklung von Luzern Nord leisten, heisst es weiter. Da in den nächsten Jahren rund um den Seetalplatz zahlreiche neue Wohnungen und Arbeitsplätze entstehen, sollen Kinder und Familien in der Nähe einen Platz zum Verweilen und Spielen haben. Es sei ein Ort der Begegnung für alle.