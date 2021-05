Luzern Gerlisbergbach: Stadt nimmt Arbeiten für Hochwasserschutz in Angriff Im Juli letztes Jahr hat eine Überschwemmung Kosten im siebenstelligen Bereich verursacht. Nun soll die Überschwemmungsgefahr eingedämmt werden.

(zgc) Es waren Bilder, die Luzern nicht mehr so schnell vergisst: Es war der 2. Juli 2020, als infolge starken Regens vielerorts Fliessgewässer über die Ufer schossen. So auch der Gerlisbergbach in der Stadt Luzern. Um die Gefahr einer erneuten Überschwemmung zu verhindern, beginnen ab Montag, 7. Juni, die Arbeiten für den Hochwasserschutz. Laut Medienmitteilung der Luzerner Dienststelle Verkehr und Infrastruktur umfasst das Bauvorhaben die Erhöhung der bestehenden Staumauer sowie die Neugestaltung und Anordnung der Rechenanlagen. Die Bauarbeiten dauern bis Ende Juni 2021.