Stadt Luzern Nun gibt es doch «mediterrane Nächte»: Pilotprojekt wird von Juni bis September umgesetzt Stadtluzerner Gastronomiebetriebe können ihre Aussenfläche neu bis 1 Uhr geöffnet halten. Ende 2022 werden die Erfahrungen mit dem Pilotprojekt ausgewertet.

Bald gibt es auch in der Stadt Luzern ein bisschen «Dolce Vita». Bild: Stadt Luzern

In Luzern gibt es in diesem Sommer erstmals «mediterrane Nächte»: So dürfen die ortsansässigen Gastronomiebetriebe ihre Aussenfläche eine Stunde länger als sonst geöffnet halten. Gelten wird diese Änderung jeweils in den Freitag- und Samstagnächten, wie die Stadt Luzern in einer Mittelung schreibt.

Neu darf somit von Juni bis September bis 1 Uhr gewirtet werden. Zu den berechtigten Betrieben zählen auch die Buvettes. Damit setzt die Stadt den vom Parlament überwiesenen Vorstoss «Mediterrane Nächte für die Stadt Luzern» um. Das Stadtparlament hatte im vergangenen November den Vorstoss «Mediterrane Nächte für die Stadt Luzern» gegen den Willen des Stadtrates überwiesen.

Derzeit müssen Boulevardflächen auf öffentlichem Grund im Sommer um 24 Uhr geschlossen werden. An den längeren Öffnungszeiten interessierte Gastronominnen und Gastronomen müssen sich nun bis spätestens Ende April bei der Stadt melden. Die Bewilligung des Gesuchs ist mit den üblichen Auflagen eines rücksichtsvollen Umgangs mit der Anwohnerschaft und der Einhaltung der Nachtruhe verbunden und kann widerrufen werden, wie die Stadt schreibt.

Pro Kalenderjahr können vorgängig maximal 52 Einzelverlängerungen bei der Luzerner Polizei Gastgewerbe und Gewerbepolizei beantragt werden. In den Innenräumen gilt gemäss Gastgewerbegesetz die Sperrstunde um 0.30 Uhr.

Begleitende Studie zu «mediterranen Nächten»

Gleichzeitig wird sich Luzern zusammen mit anderen Schweizer Städten in einer begleitenden Studie zum Umgang mit «mediterranen Nächten» engagieren. Ziel des Ganzen sei es, «die unterschiedlichen Ansätze zu kennen, Erfahrungen auszutauschen und objektivere Grundlagen als Entscheidungshilfe für allfällige Anpassungen und Folgeprojektierungen zu erhalten», wie die Stadt schreibt.

Eng begleitet wird das diesjährige Pilotkonzept von der Luzerner Polizei, der SIP (Sicherheit Intervention Prävention), dem Sicherheitsmanager der Stadt und der Abteilung Stadtraum und Veranstaltungen. Dazu sollen auch erweiterte Anspruchsgruppen, beispielsweise Quartiervereine, einbezogen werden.

Ob und wie der Versuch im Sommer 2023 fortgeführt wird, soll eine Zwischenauswertung nach der ersten Pilotperiode zeigen. Bis spätestens Ende 2023 folgt dann eine abschliessende Auswertung mit Empfehlungen zum weiteren Vorgehen. (lga)