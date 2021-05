Pascal Hunkeler (49), aufgewachsen in Sursee, hat nach der Matura Architektur an der ETH in Zürich studiert. Danach hat er ein Architekturbüro geführt, mit verschiedenen Hochschulen zusammengearbeitet, an der ETH in Zürich und an der Universität in Liechtenstein gelehrt und als Jurymitglied an zahlreichen Wettbewerben und Projekten teilgenommen. Seit 2013 ist Pascal Hunkeler stellvertretender Direktor des Amtes für Städtebau der Stadt Zürich und Leiter des Bereiches Raumentwicklung und Architektur. Pascal Hunkeler ist verheiratet und hat eine Tochter und einen Sohn.