Luzern Pilatusplatz: Kanton und Stadt lehnen Vorschlag zur Erhaltung von Parkplätzen ab Kanton und Stadt Luzern haben den Vorschlag der IG Pilatusplatz für eine neue Verkehrsführung am Pilatusplatz geprüft und lehnen ihn ab. Massgebende Projektziele, Rahmenbedingungen und Normen könnten nicht eingehalten werden, so die Begründung.

In diesem Bereich auf der Obergrundstrasse sollen künftig keine Autos mehr fahren – das ist die Idee der sogenannten «Y-Lösung». Die IG Pilatusplatz ist gegen diese Lösung. Bild: Dominik Wunderli

(pw) Die Stadt Luzern, der Kanton, Real und EWL planen auf den Kantonsstrassen am und rund um den Pilatusplatz eine umfassende Sanierung und Erneuerung. Wie die Stadt Luzern in einer Medienmitteilung schreibt, hat das Tiefbauamt der Stadt im Juni 2020 auf Wunsch aus den Quartieren mit den Arbeiten für ein Vorprojekt begonnen, welches mit der sogenannten Y-Lösung eine neue Verkehrsführung beinhaltet. Diese Y-Lösung würde den gesamten Bereich der Obergrundstrasse zwischen Stadthaus und Inselbau zu einem grossen Teil vom Verkehr befreien und aufwerten, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die IG Pilatusplatz ist gegen die Y-Lösung, weil sich dadurch die Anzahl Parkplätze um den Inselbau reduzieren würde. Die IG hat deshalb beim Kanton Luzern einen eigenen Vorschlag zum Erhalt der Parkplätze eingereicht. Der Vorschlag der IG sieht vor, neben der bestehenden Parkierung beim Inselbau eine Fahrgasse zu realisieren. Diese soll mittels neuer Trenninsel gegenüber den anderen Fahrspuren abgegrenzt werden - analog der Parkplatzsituation auf Seite Hallwilerweg. Die IG hat den Kanton gebeten, diese Variante als Test vor Ort zu prüfen. Die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Überprüfung sind für Stadt und Kanton Luzern:

Behindertengerecht ausgestaltete Bushaltestellen: Die Bushaltestelle muss nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes umgestaltet werden und dadurch einen autonomen, ebenerdigen Zugang für gehbehinderte Personen ermöglichen. Dies sei mit dem Vorschlag der IG aufgrund der Kurven bei der Zu- und Wegfahrt nicht möglich.

Die Bushaltestelle muss nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes umgestaltet werden und dadurch einen autonomen, ebenerdigen Zugang für gehbehinderte Personen ermöglichen. Dies sei mit dem Vorschlag der IG aufgrund der Kurven bei der Zu- und Wegfahrt nicht möglich. Radverkehrsanlage: Die Radverkehrsquerung ist ein wichtiges Projektziel und eine Massnahme aus dem kantonalen Bauprogramm und dem Agglomerationsprogramm des Bundes. Mit dem Vorschlag der IG Pilatusplatz hätte sie keinen Platz mehr.

Die Radverkehrsquerung ist ein wichtiges Projektziel und eine Massnahme aus dem kantonalen Bauprogramm und dem Agglomerationsprogramm des Bundes. Mit dem Vorschlag der IG Pilatusplatz hätte sie keinen Platz mehr. Verkehrssicherheit: Für die Einrichtung einer separaten Parkplatzzufahrt gemäss Vorschlag der IG müssten die Fahrspuren des Durchgangsverkehrs stark verschmälert werden. Zusätzlich würde der heute schon unsichere Fussgängerstreifen am Hirschengraben gefährlicher. Beides würde die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Aufgrund dieser Erkenntnisse kommen das städtische Tiefbauamt und die kantonale Dienststelle Verkehr und Infrastruktur zum selben Schluss: Der Vorschlag der IG Pilatusplatz soll weder im zukünftigen Projekt umgesetzt noch als Sofortmassnahme getestet werden.