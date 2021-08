Luzern Polizei setzt bei Scharmützeln nach Fussballspiel Gummischrot ein Nach dem Fussballspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Zürich bewarfen FCZ-Fans beim Vorbeimarsch am Bundesplatz die Polizei und Anhänger des FCL mit Flaschen und pyrotechnischen Gegenständen. Die Polizei reagierte mit Gummischrot und dem Wasserwerfer.





In und um das Stadion blieb es vor, während und nach dem Spiel des FC Luzern gegen den FC Zürich vom Sonntagnachmittag in der Swisspor-Arena mehrheitlich ruhig. Beim Vorbeimarsch der FCZ-Anhänger am Bundesplatz wurden die anwesenden Polizisten und FCL-Fans mit Flaschen und pyrotechnischen Gegenständen beworfen, wie es in einer Mitteilung der Luzerner Polizei heisst.

Die Einsatzkräfte setzten daraufhin Gummischrot und den Wasserwerfer ein. Nach kurzer Zeit beruhigte sich die Situation, und die Anhänger des FCZ bestiegen den Zug nach Zürich. Meldungen über verletzte Personen liegen laut der Polizei keine vor. (dvm)