Luzern Polizeieinsatz am Schlossberg wegen gestohlenem Fahrzeug – drei Personen festgenommen Am Sonntagnachmittag kam es zu Verhaftungen mitten auf dem Luzerner Schlossberg. Gemäss Polizei dauerte der Einsatz ungefähr anderthalb Stunden.

Am gestrigen Sonntagnachmittag gingen der Luzerner Polizei mutmassliche Autodiebe ins Netz. Dies führte gegen 14 Uhr zu einem grösseren Polizeieinsatz am Schlossberg. Wie ein Augenzeuge aus einem Fenster beobachtete, seien dabei drei Personen verhaftet worden. Dies bestätigt die Polizei am Montagmorgen auf Anfrage.

So sei der Polizei am Nachmittag ein als gestohlen gemeldetes Auto aufgefallen. Am Schlossberg habe man das Fahrzeug letztendlich anhalten wollen. Dabei fuhren die drei Insassen mit ihrem Gefährt rückwärts in ein anderes Auto.

Gemäss Augenzeuge habe die Polizei «nicht lange gefackelt» und rasch die Waffe gezogen. Videoaufnahmen zeigen, wie neben zwei offenbar schwach kollidierten Autos eine Person von der Polizei auf die Knie gedrückt wurde, eine andere in die Bauchlage. Ein Polizist hielt mit einer Pistole die Person am Steuer in Schach.

Video-Screenshot: Leserreporter

Der Unfall hatte Auswirkungen auf die Verkehrslage und führte zu Staus und Verspätungen im öffentlichen Verkehr. Gemäss Polizei dauerte der Einsatz ungefähr anderthalb Stunden. Die mutmasslichen Autodiebe werden nun im Verlauf des Tages befragt. Genauere Angaben zu den festgenommenen Personen macht die Polizei keine. Verletzt wurde beim Vorfall niemand. (lga/se)