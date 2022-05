Luzern Regierungsrat genehmigt Bebauungsplan für Siloturm in Willisau Die Firma Weibel & Co. kann ihren Firmensitz ausbauen. Die Luzerner Regierung genehmigt die Änderung im Bebauungsplan Wydenmühle, die unter anderem den Bau eines 65 Meter hohen Lagersilos möglich macht.

Wydenmühle mit neuem Silo. Visualisierung: PD

Das Familienunternehmen Weibel & Co. plant auf dem Areal Wydenmühle in Willisau ein 65 Meter hohes Lagersilo, ein Produktionsgebäude mit 45 Metern Höhe und eine 35 Meter lange Halle für Fahrzeuge. Der Tierfutterhersteller stösst mit seiner Lager- und Produktionskapazität an die Grenzen, weswegen diese erweitert werden soll.

Die Stimmberechtigten der Gemeinden Alberswil und Willisau beschlossen bereits im November 2021 ihre Zustimmung zur Änderung des Bebauungsplans. Nun erteilt auch die Luzerner Regierung die Genehmigung. (zfo/fmü)