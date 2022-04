Luzern Regierungsrat verleiht Anerkennungs- und Förderpreis

Der Anerkennungs- und Förderpreis des Regierungsrates geht dieses Jahr an die Genossenschaft Zeitgut Luzern. Diese setzt sich für das Zusammenleben und den Zusammenhalt zwischen den Generationen in den Luzerner Gemeinden und Quartieren ein, wie es in einer Mitteilung heisst. Zeitgut baut in Stadtteilen und Gemeinden Gruppen von Leuten auf, die sich gegenseitig Nachbarschaftshilfe leisten.

Bisher haben 618 Mitglieder im Kanton Luzern sich gegenseitig während rund 37 000 Stunden unterstützt. Die Übergabe des Anerkennungspreises durch den Regierungsrat findet am Dienstag, 6. September, statt. Er ist mit einem Preisgeld von 10 000 Franken dotiert