Regierungsrat will Luzerner Bergbahnen weitere 2,1 Millionen Franken Coronahilfen sprechen

Die Rigibahnen und die Bergbahnen Sörenberg haben auch im Jahr 2021 unter den Coronamassnahmen gelitten. Der Regierungsrat will jetzt Abhilfe schaffen, und knüpft damit an frühere Unterstützungsmassnahmen an.