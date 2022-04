Luzern Rekordhohe Preise für Strom und Gas belasten die EWL – trotzdem schaut für 2021 ein Millionengewinn heraus Das Geschäftsjahr 2021 von Energie Wasser Luzern (EWL) steht unter dem Zeichen der hohen Energiepreise.

Ein Erdgas-Auto der EWL wird getankt. Die Preise sind stark angestiegen. Pius Amrein

Der Stadtluzerner Energieversorger EWL verzeichnete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 311.7 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 28,9 Millionen Franken. Das ist 8 Prozent weniger als im Vorjahr. Als Grund nennt das Unternehmen in einer Mitteilung die stark gestiegenen Beschaffungspreise für Strom und Erdgas.

Gasverbrauch ist weiter angestiegen

EWL investierte im vergangenen Jahr insgesamt 69 Millionen Franken. Fast die Hälfte davon waren Investitionen in erneuerbare Wärmeprojekte (Ausbau Fernwärme und Seeenergie). Der Absatz von umweltfreundlicher Wärme stieg denn auch um fast 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 150 Gigawattstunden (GWh). Das ist allerdings immer noch sehr wenig im Vergleich zum Erdgasabsatz, der 2021 sogar weiter anstieg (total 2223 GWh). Bis spätestens 2045 will EWL ganz vom Erdgas wegkommen.

Investiert hat der Energieversorger nicht nur in die Wärmeversorgung, sondern auch in die Telekommunikation. Fast 6 Millionen Franken gingen allein in den Ausbau des Glasfasernetzes in Kriens. 12 Millionen investierte EWL zudem in den Bau eines Hochsicherheitsrechenzentrums im Wartegg-Stollen, das in den nächsten Monaten in Betrieb gehen soll. In dem Bunker am Alpenquai sollen bis zu 600 Server-Schränke Platz finden.