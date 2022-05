Luzern Rückzieher: Am Stadtfest Luzern kann man nun doch mit Bargeld bezahlen – das OK führt ein Bon-System ein Nach heftiger Kritik am Bezahlsystem rudern die Organisatoren des Stadtfests zurück. Sie bieten neu eine Alternative zu Twint und Bankkarten an.

Am letzten Juni-Wochenende findet nach mehrjähriger Pause wieder das Stadtfest Luzern statt. Die Ankündigung, dass die Besucherinnen und Besucher des neu aufgestellten Fests – Nachfolger des Luzerner Fests – nur noch mit Karte oder Twint bezahlen können, führte allerdings zu heftigen Reaktionen. Gar mit rechtlichen Schritten wurde gedroht.

Das Luzerner Fest im Sommer 2018. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 30. Juni 2018)

Das OK rudert nun zurück und kommt den Kritikern entgegen. An den Ständen kann neu zusätzlich auch mit Wertbons bezahlt werden, wie die Organisatoren in einer Mitteilung vom Mittwoch schreiben. Diese Bons sind demnach auf allen Plätzen via Barzahlung erhältlich und können an den Verpflegungsständen eingelöst werden.

Diese Ergänzung kommt laut der Medienmitteilung des OK beim Forum Luzern60plus gut an: «Wir freuen uns, dass das OK mit den Wertbons eine einfach erklärbare Lösung für diejenigen Besucherinnen und Besucher anbietet, welche die primäre, digitale Bezahlmethode nicht nutzen können», lässt sich dessen Präsidentin Angelica Ferroni zitieren.