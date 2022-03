Der School Dance Award findet im Rahmen des freiwilligen Schulsports statt und richtet sich an Kinder und Jugendliche ab der 4. Primarklasse bis zur Matura. «Im Mittelpunkt des Events stehen die Freude am Tanzen und an der Bewegung. Gefördert werden aber auch Teamgeist, Auftrittskompetenz und gegenseitiger Respekt», so Philipp Wermelinger, Beauftragter für Sport und Bewegung der Dienststelle Gesundheit und Sport. Der Anlass begeistert seit Jahren und ist für viele Kinder und Jugendliche einer der Höhepunkte im Schulsportjahr.