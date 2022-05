Luzern Schwarz-gelber Exot: In Luzern wurde ein Feuersalamander gesichtet – was es damit auf sich hat Ein Feuersalamander mitten in Luzern – das gibt es, wie ein Video der Facebookgruppe «Du besch vo Lozärn, wenn...» zeigt. Experte Jörg Gemsch erklärt, was den mutigen Feuersalamander nach Luzern getrieben hat und wie wir uns verhalten sollten, wenn er uns begegnet.

Du besch vo Lozärn, wenn ... du erst mal etwas komisch guckst, vielleicht gar zur Seite hüpfst, sollte dir auf dem Arbeitsweg auf einmal ein 20 cm langes Wesen – gelb-schwarz gefleckt und relativ bedächtig unterwegs – begegnen. Die Rede ist vom Feuersalamander.

Den erwarten die meisten wohl eher nicht in der Stadt Luzern. Das exotische Reptil kommt zwar in weiten Teilen Mittel- und Südeuropas vor – die meisten Exemplare leben aber auf dem Land und suchen sich primär kühle, feuchte Plätze im Wald, in Schluchten oder direkt an Fliessgewässern.

Mehr Feuersalamander als gedacht

Wider Erwarten wurde nun allerdings ein Feuersalamander in der Stadt Luzern – genauer gesagt im Matthofringquartier – gesichtet, wie ein Video aus der Facebookgruppe «du besch vo Lozärn, wenn...» zeigt. Was viele in der Gruppe erstaunt, macht für Jörg Gemsch, Fachleiter für Artenschutz der kantonalen Dienststelle für Landwirtschaft und Wald (Lawa), durchaus Sinn.

«Der Bireggwald in der Nähe des Quartiers bietet gute Lebensräume für den Feuersalamander und zwar sowohl Landlebensräume für die erwachsenen Tiere als auch Fliessgewässer für die Larven», sagt er gegenüber PilatusToday. Es sei gut möglich, dass sich ein Tier dort mal in die Siedlung verirre: «Da aktuell der Start in die Paarungszeit ist, wandern die erwachsenen Tiere auf der Suche nach einem Geschlechtspartner weiter umher.»

» das schreibt eine Nutzerin in der Facebook Gruppe «Du besch vo Lozern wenn...» und postet ein Video eines Feuersalamanders. "> Dieser Feuersalamander wurde in Luzern gesichtet. Quelle: PilatusToday/Andreas Wolf

Zudem ist der Feuersalamander, anders als oft vermutet, vor allem im Mittelland zuhause: «Besonders beliebt sind die Naturräume Rigigebiet, Bürgenstock, Tal der Kleinen Emme und das Napfgebiet.»

Gebiete, in denen sich der Feuersalamander ansiedelt, dürfen dies durchaus als Kompliment verstehen. «Fliessgewässer, in welchen man Feuersalamander-Larven antreffen kann, sind im Normalfall noch naturnah und auch an den Landlebensraum stellt die Art erhöhte Ansprüche», sagt Gemsch. Ansprüche, denen viele Gebiete aufgrund von Entwässerung oder Überbauung heute nicht mehr gerecht werden.

Achtung, giftig?

Es besteht also die Chance, in Luzern einen Feuersalamander anzutreffen. Wie aber sollte man sich verhalten? Schliesslich haben die Amphibien es faustdick hinter den Ohren. Und das wortwörtlich: Bei Gefahr spritzt der Feuersalamander Gift bis zu einem Meter weit aus den Ohrendrüsen.

Jörg Gemsch kann die Luzernerinnen und Luzerner beruhigen: «Ihr Gift ist für uns unbedenklich.» Einzig etwas sollte man beachten: «Bei Berührung kurz die Hände waschen und nicht die Augen reiben, da das Gift die Schleimhäute reizen könnte.»

Ansonsten solle man das Tier einfach bewundern und bestaunen – dafür, dass es perfekt an ein Leben sowohl im Wasser als auch an Land angepasst ist. Und noch einen Hinweis vom Experten: «Sollte sich das Tier auf einer Strasse oder sonst an einem Ort aufhalten, an welchem es gefährdet ist, darf man es ruhig aufheben und in der Umgebung an einen sicheren Ort bringen.»