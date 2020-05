Sicherheitsdienst kontrolliert in Luzern die Einhaltung der Verhaltensregeln rund ums Seeufer Am Quai sowie auf dem Europaplatz und dem Inseli sind die Absperrungen wieder aufgehoben. Die Stadt Luzern hat einen Sicherheitsdienst beauftragt, der die Einhaltung der Verhaltensregeln kontrolliert. Wer den Abstand oder das Versammlungsverbot nicht einhält, wird allenfalls der Polizei gemeldet.

Der Luzerner Quai ist für die Bevölkerung wieder zugänglich. Ein Sicherheitsdienst beobachtet, ob die Verhaltensregeln eingehalten werden.





Bild: Eveline Beerkircher, Luzern, 2. April 2020

(zim) Der Zugang zum Quais, zum Europaplatzes sowie zum Inseli für die Öffentlichkeit kann nur beibehalten werden, wenn sich die Bevölkerung konsequent an die Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundes hält. Das schreibt die Stadt Luzern in einer Medienmitteilung vom Freitag. Insbesondere bedeutet das weiterhin, dass Menschen-Ansammlungen von mehr als fünf Personen zu vermeiden und der Zwei-Meter-Abstand strikt einzuhalten sind. Ein Plakat weist an den gut frequentierten Plätzen und Flanierzonen auf die Verhaltensregeln hin.

Die Stadt Luzern hat die private LU-Sicherheitsdienst AG damit beauftragt, rund um das Luzerner Seebecken die Einhaltung die Einhaltung der Regeln gemäss COVID-19 Verordnung des Bundes zu beobachten und gegebenenfalls durchzusetzen.

Widerhandlungen werden im Bedarfsfall der Polizei gemeldet

Zwei Ordnungsdienst-Patrouillen mit je zwei Sicherheitsfachkräften werden vorerst bis am 21. Juni, vor allem an Wochenenden sowie an Feiertagen, vom Schweizerhof bis und mit dem Strandbad Lido sowie vom Europaplatz bis und mit Tribschenbadi unterwegs sein. Der Sicherheitsdienst erfolgt jeweils nachmittags und nur bei trockenem Wetter. Im Bedarfsfall macht der Ordnungsdienst Meldung an die Luzerner Polizei. Die Stadt Luzern rechnet mit Kosten von rund 12'000 Franken.

Grünflächen in Badeanlagen sind zugänglich – Badebetrieb jedoch geschlossen

Die Badeanlagen in der Stadt Luzern sind aufgrund der Bundesvorgaben für den Badebetrieb weiterhin nicht in Betrieb. Jedoch sind im Lido, im Seebad und im Strandbad Tribschen die Gastrobetriebe geöffnet. Die Anlagen im Lido und im Tribschenbad stehen der Bevölkerung wie im Winter als Naherholungsflächen zur Verfügung.