Stadt Luzern Bereits 5000 Personen haben die Lichtshows des Lichtfestivals Lilu besucht Nachdem das Lichtfestival Luzern 2021 aufgrund von Corona ausfallen musste, zeigt eine Zwischenbilanz, wie gut es dieses Jahr bereits nach wenigen Tagen ankommt.

Seit letztem Donnerstag können in der Luzerner Innenstadt die Licht-Installationen des Lilu Lichtfestivals bestaunt werden. Dieses findet nun zum dritten Mal statt. Dabei präsentieren Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt die vielfältigen und faszinierenden Facetten des Lichts. Und auch dieses Jahr scheint es ein voller Erfolg zu sein. Während den vergangenen fünf Abenden haben sich viele Menschen auf öffentlichen Plätzen, bei Sehenswürdigkeiten und in Gassen Luzerns versammelt, um den Lichtspektakeln zuzuschauen.

Laut Festivalleiter Thomas Fritschi gefallen den Besucherinnen und Besuchern vor allem die Veranstaltungen: «Die Rückmeldungen sind sehr positiv. Auch die Konzerte kommen gut an. So ist beispielsweise das heutige Konzert von Seven ausverkauft.»

Neue Lichtshow «Refrakto» und Konzerte in der Hofkirche

Das Rahmenprogramm wurde dieses Jahr ausgebaut: Neben dem kostenlosen Rundgang durch die kunstvoll beleuchtete Stadt wird unter anderem die Lichtshow in der Hofkirche an fünf Abenden mit Livekonzerten bekannter Schweizer Musikerinnen und Musiker kombiniert. Zudem gibt es die neue Lichtshow «Refrakto» im Casineum; eine audiovisuelle Show des dänischen Künstlerkollektivs Vertigo, bei der Musik mit Lichtinstallation und Lasermapping kombiniert werden. Begleitet wird diese vom Komponistenduo Den Sorte Skole. Die Lichtshow in der Hofkirche sowie im Casineum wurden laut Fritschi in den ersten vier Tagen von rund 5000 Personen besucht.

Leichter Rückgang bei Tickets für die Lichtshow

Das Festival konnte 2021 aufgrund der Coronapandemie nicht durchgeführt werden. Auch dieses Jahr gibt es Einschränkungen: Für alle Indoor-Lichtinstallationen wie beispielsweise in der Hofkirche gilt eine 2G-Zertifikatspflicht und Maskentragepflicht. Davon lassen sich jedoch weder Veranstalter noch Besucher beirren. «Die Kontrolle ist etwas zeitaufwendig, aber es funktioniert», meint Fritschi. «Die Besucherinnen und Besucher halten sich gut an die Regeln seitens BAG.» Dennoch könne im Vergleich zu Zeiten vor Corona bereits ein leichter Rückgang der Eintritte der Lichtshows festgestellt werden. Genauere Analysen will der Verein des Lichtfestivals Luzern nach Ende der Veranstaltung vornehmen.

Kaum hat das Festival in diesem Jahr begonnen, werden schon Pläne für das darauffolgende geschmiedet. Auch 2023 soll das Lilu Lichtfestival durchgeführt werden und den Menschen Luzern von seiner schönsten Seite zeigen. So meint Fritschi: «Wir sind bereits mit spannenden Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt, um auch 2023 ein schönes Programm planen und durchführen zu können.»

