«Marroni-Fritz» Luzerner Stadtoriginal Fritz Haller ist gestorben Fritz Hallers Marroni-Stand an der Rathaustreppe machte «Marroni-Fritz» in der ganzen Stadt bekannt. Wie der engste Freundeskreis des Stadtoriginals auf Anfrage bestätigt, ist Fritz Haller am 30. August verstorben.

Fritz Haller an seinem Marronistand im Jahr 2009.

Bild: Manuela Jans (Luzern, 1. November 2009)

Seine sympathische und urchige Art dürfte vielen noch heute in Erinnerung geblieben sein. Das heisst es in einer Meldung von PilatusToday zum Tod des Luzerner Stadtoriginals «Marroni Fritz», mit bürgerlichen Namen Fritz Haller. Wer zum Marroni kaufen an seinem Stand unter der Egg vorbeikam, wurde schnell in einen Schwatz verwickelt. Der 1942 geborene Fritz Haller war lange kaum aus dem herbstlichen Luzerner Stadtbild wegzudenken.

Ende 2010 ging Fritz Haller schliesslich in den wohlverdienten Ruhestand. «Viele in unserem Umfeld wurden in letzter Zeit krank. Und da wurde meiner Frau und mir bewusst, dass es uns noch gut geht und wir jetzt die Zeit noch geniessen sollten», sagte «Marroni-Fritz» damals zu Radio Pilatus. Hoffentlich konnte Fritz Haller die letzten elf Jahre auch geniessen. (red/PilatusToday)